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Черевченко: «Многие футболисты даже в заявку не попали, у некоторых проблемы с мышцами»

18 Июля 2021, 19:52,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- После предыдущего матча вы говорили об усталости футболистов и что не рассчитывали на такой быстрый темп. Каково состояние футболистов сейчас, насколько они готовы к игре со «Спартаком», который будет играть в давление и, скорее всего, будет доминировать?

- К сожалению, многие футболисты даже в заявку не попали, у некоторых проблемы с мышцами. Это не страшно, но через неделю уже чемпионат начинается. Он важнее будет любой игры здесь. Заодно посмотрим на своих игроков на новых позициях.

- Очевидно, в схеме не будет никаких сюрпризов, три центральных защитника и попытка игры вторым номером. Можно ли проецировать игру против «Спартака» сегодня на то, что будет происходить в первом туре с «Зенитом», тоже топовым соперником?

- Да нет, если мы будет сравнивать «Спартак» с «Зенитом»… я еще раз говорю, у нас неоптимальный состав.

- К игре с «Зенитом» есть вероятность, что восстановятся футболисты, которые сегодня отсутствуют?

- Это к докторам вопрос. Мы надеемся на это, каждый день с докторами общаемся.

- В СМИ говорят о новом появлении в «Химках» Глушенкова. Насколько это соответствует действительности?

- Я также слышал об этом, также читаю, но это больше вопрос к руководству, нашему и «Спартака». Я буду рад видеть его в команде.

- Какие еще позиции хотели бы еще усилить? Какая вероятность усиления к началу чемпионата?

- Мы ждем усиления. Хотелось бы в атаку, так как у нас ушли 5 атакующих футболистов по окончанию сезона. Все упирается в атакующих игроков. Я жду. 3-4 человека должны быть. Главное, чтобы они были.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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