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Витория: «Футболисты просто фантастически адаптируются к новым требованиям и реалиям»

18 Июля 2021, 20:01,

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Хочется сказать, что футболисты просто фантастически адаптируются к новым требованиям и реалиям. У каждого тренера есть своя философия, есть свои убеждения касаемо работы. То, что я увидел с первых дней в «Спартаке», все ребята с готовностью и положительно реагируют на все наши требования. Впереди еще очень много работы, но если так будет продолжаться дальше, то она должна увенчаться успехом.

- Появилась новость на днях, что Глушенков может отправиться в аренду в «Химки». Насколько верна эта информация? Еще вопрос по Рассказову, останется ли он в «Спартаке»? Ищете ли вы правого защитника?

- Такие вопросы нужно обсуждать, прежде всего, внутри клуба, а потом только когда появляется ясность и четкость решения, то информация поступает во внешние источники. Касаемо Глушенкова, да, он сегодня не принимает участие в матче, но продолжит с нами тренироваться. Касаемо вопросов о приглашении новых футболистов в клуб или ухода имеющихся, то я никогда не ставлю перед собой временных рамок, не говорю, что завтра этого игрока здесь не должно быть, или что я завтра хочу, чтобы кто-то новый к нам пришел. Все это идет постепенно, всему свое время, все эти решения принимаются совместно с руководством клуба.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Руй Витория
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Комментарии (1)
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0
779
18 Июля 2021, 20:45

Ситуация с Глушенковым несколько странная - его не особо и смотрели. Наверное, какая то иная причина отсутствия внимания к нему.
Рассказов уверенно на позиции смотрится.

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