Витория: «Футболисты просто фантастически адаптируются к новым требованиям и реалиям»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Хочется сказать, что футболисты просто фантастически адаптируются к новым требованиям и реалиям. У каждого тренера есть своя философия, есть свои убеждения касаемо работы. То, что я увидел с первых дней в «Спартаке», все ребята с готовностью и положительно реагируют на все наши требования. Впереди еще очень много работы, но если так будет продолжаться дальше, то она должна увенчаться успехом.

- Появилась новость на днях, что Глушенков может отправиться в аренду в «Химки». Насколько верна эта информация? Еще вопрос по Рассказову, останется ли он в «Спартаке»? Ищете ли вы правого защитника?

- Такие вопросы нужно обсуждать, прежде всего, внутри клуба, а потом только когда появляется ясность и четкость решения, то информация поступает во внешние источники. Касаемо Глушенкова, да, он сегодня не принимает участие в матче, но продолжит с нами тренироваться. Касаемо вопросов о приглашении новых футболистов в клуб или ухода имеющихся, то я никогда не ставлю перед собой временных рамок, не говорю, что завтра этого игрока здесь не должно быть, или что я завтра хочу, чтобы кто-то новый к нам пришел. Все это идет постепенно, всему свое время, все эти решения принимаются совместно с руководством клуба.