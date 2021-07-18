Соболев: «Присутствует у всех расслабленность, нет нервозности»

Лучший футболист матча «Химки» - «Спартак» (1:5) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие ощущения? Как прошли товарищеские матчи и сборы? Меняется стиль игры команды, как вы себя в нем чувствуете?

- Если так говорить полностью о турнире, то, конечно, результаты положительные, выиграли все матчи с крупным счетом. Опять же это вообще не показатель, у нас первая игра 24-го числа, там, в принципе, всё и будет, наверное. Потому что сейчас присутствует у всех более расслабленность, нет нервозности, потому что по сути ничего не значащий турнир, и первая игра - это игра за три очка в первую очередь. Конечно, все будет по-другому.

- Как вы чувствуете себя в схеме с одним ярко выраженным форвардом? И вообще в новой игре по схеме 4-2-3-1, когда «Спартак» много контролирует мяч и быстро пытается его себе вернуть после потери? Как адаптируется команда и вы в частности?

- Если смотреть по этому турниру, то 4:0, 4:0 и 5:1. В принципе, значит, все делаем правильно. Главное, это сохранить на первую игру. Как я себя чувствую? Вроде неплохо, раз забиваю в игре.

- Тот состав, который сегодня вышел, можно предположить, что этот же состав выйдет в матче первого тура чемпионата с «Рубином»?

- Не знаю, посмотрим. Опять же как решит тренер, он говорит, что все будут играть, сезон длинный, много матчей, поэтому каждый должен быть готов на 100%. И все ребята готовятся.

- Завтра жеребьевка Лиги чемпионов. С кем бы хотелось сыграть? Или хотелось бы избежать какого-то соперника?

- Конечно, если так говорить, то «Монако» и «Бенфика» - это два сильных соперника, да и «Селтик» сильный. Если честно, мне без разницы, просто хочу сыграть в Лиге чемпионов, я там не играл и хочу попробовать свои силы там.