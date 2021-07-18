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«Спартак» в третий раз берет Кубок «Матч Премьер»!

18 Июля 2021, 21:53,

«Спартак» выиграл Кубок «Матч Премьер» еще до начала этой встречи, ведь чтобы его упустить команде Руя Витории нужно было не просто проиграть «Химкам», а пропустить 10 безответных мячей.

 

Протокол игры  
Химки 1:5 Спартак Москва
    10' Жиго Самуэль (0:1)
    21' Соболев Александр Сергеевич (0:2)
    29' Ларссон Джордан (0:3)
    66' Кутепов Илья (0:4)
    74' Мелкадзе Георгий (0:5)
(1:5) Данилкин Егор 89'    
Лантратов Илья Набиуллин Роман Идову Брайн Данилкин Егор Тихонов Михаил   46' (Корян Аршак (   46') Камышев Илья Besard Sabovic   46' (Соколов Владимир (   46') Глушаков Денис Боженов Кирилл Кухарчук Илья   73' (Алиев Камран (   73') Себаи Сенин   40'   84' (Садыгов Илья (   84')
Запасные: Тусеев Илья
Максименко Александр Рассказов Николай   70' (Ещенко Андрей (   70') Жиго Самуэль   35'   46' (Ломовицкий Александр (   46'   70') Джикия Георгий   70' (Гапонов Илья (   70') Айртон Лукас   46' (Кутепов Илья (   46') Умяров Наиль   46' (Хендрикс Йоррит (   46') Зобнин Роман   62' (Крал Алекс (   62') Мозес Виктор   47' (Бакаев Зелимхан (   47') Ларссон Джордан   62' (Игнатов Михаил Александрович (   62'   67') Промес Куинси   63' (Мирзов Резиуан (   63') Соболев Александр Сергеевич   62' (Мелкадзе Георгий (   62')
Запасные: Ребров Артём Литвинов Руслан
18 июля.

 

Московский клуб более чем уверенно шел к третьему титулу этого товарищеского турнира и еще в начале матча показал, что серьезно подходит к последней встрече. Во-первых, на поле от «Спартака» вышел состав, максимально близкий к оптимальному. Во-вторых, быстрый гол и тотальное преимущество на поле. Счет открыл Жиго. Француз выскочил на ближнюю штангу, опередил Камышева и головой пробил точно в сетку.

«Химки» смотрелись на поле совсем уж тяжелыми и не могли противостоять натиску красно-белых. «Спартак» же пестрил в атаке, и второй гол не заставил себя долго ждать. Рассказов прорвался по правому флангу, убрал подкатившегося защитника, затем прострелил в центр, и мяч после рикошета от ноги Глушакова, в чем тоже есть своя ирония, отскочил точно на Соболева, который пяткой подправил мяч. Очень комфортное премущество, уверенная игра, могли уже здесь расслабляться спартаковцы и доводить матч до логичного завершения, но видно и сами они получали удовольствие от такого матча. До разгрома дело довел Ларссон, который прорвался все по тому же правому краю, после чего перебросил мяч через Лантратова, сразу два защитника «Химок» пытались выбить мяч из пустых ворот, но они скорее помешали друг другу.

Тут химчане зашевелились, все-таки контрольная встреча, нужно же хоть что-то показать. Получалось так себе, но проблемная защита «Спартака» даже тут давала шансы. Так или иначе максимум неточные удары и только потенциально опасные возможности были у «Химок» в первом тайме.

Сменив полсостава во второй половине, спартаковцы чуть снизили натиск, но и у подмосковной команды все также ничего толком не выходило. На 56-ой минуте Соболев вполне мог забивать четвертый, но слишком уж спижонил и не реализовал стопроцентный выход один на один. Его ошибку спустя 10 минут исправил Кутепов, который после скидки Мелкадзе головой вонзил мяч в сетку ворот Лантратова.

Ну а до рекорда товарищеского Кубка «Матч Премьер» по забитым голам довел сильнейший удар Мелкадзе, парировать который было невозможно. Правда в самой концовке гол престижа все-же удался. Данилкин поразил ворота Максименко после удачного отскока мяча от перекладины.

Как итог, московский «Спартак» в третий раз берет данный кубок и причем с большим разрывом. Проблема только в том, сможет ли Руй Витория преобразовать этот маленький успех в большой в течение сезона? Узнаем совсем скоро, ведь РПЛ начнется уже меньше чем через неделю.

1
Евро-Футбол.Ру Лицин
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Комментарии (6)
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1
Vaisili0k
18 Июля 2021, 23:34

Ура! Титул взят, сезон можно считать завершённым, теперь не грех и с чемпионата сняться после первой жёлтой карточки, пусть ребята отдохнут перед следующим розыгрышем Копа Дель Соль!

2
don sangre
18 Июля 2021, 22:48
Начало неплохое! Как дальше будет - увидим! С победой красно- белые!
0
Spirit
18 Июля 2021, 22:16

Все Федун титул взял на столетие, все свободны)))

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3
Bathet30
18 Июля 2021, 22:00

Турнир команда провела на одном дыхании. Многое получалось у игроков. Нужно ждать официальных матчей. Главная проверка будет в отборочных матчах ЛЧ.

5
Volk Odinochka
18 Июля 2021, 21:56

Главное чтоб в чемпионате играли не хуже.

3
779
18 Июля 2021, 21:55

Как и во всём турнире сегодня тоже не получилось побороться с соперником.
Ну да ладно. Зато посмотреть всех и довольно полноценно удалось. Сегодня два полных состава на поле побывали. Можно было ещё и Реброву дать тайм.
Голов в турнире забили тьму, один другого краше.
Сложная задача у Витории. Все выглядят отлично и стараются себя проявить. Скорее всего будет отсев из тех, кто был уже в аренде.
We are the Champions!)))

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