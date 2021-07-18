«Спартак» в третий раз берет Кубок «Матч Премьер»!

«Спартак» выиграл Кубок «Матч Премьер» еще до начала этой встречи, ведь чтобы его упустить команде Руя Витории нужно было не просто проиграть «Химкам», а пропустить 10 безответных мячей.

Московский клуб более чем уверенно шел к третьему титулу этого товарищеского турнира и еще в начале матча показал, что серьезно подходит к последней встрече. Во-первых, на поле от «Спартака» вышел состав, максимально близкий к оптимальному. Во-вторых, быстрый гол и тотальное преимущество на поле. Счет открыл Жиго. Француз выскочил на ближнюю штангу, опередил Камышева и головой пробил точно в сетку.

«Химки» смотрелись на поле совсем уж тяжелыми и не могли противостоять натиску красно-белых. «Спартак» же пестрил в атаке, и второй гол не заставил себя долго ждать. Рассказов прорвался по правому флангу, убрал подкатившегося защитника, затем прострелил в центр, и мяч после рикошета от ноги Глушакова, в чем тоже есть своя ирония, отскочил точно на Соболева, который пяткой подправил мяч. Очень комфортное премущество, уверенная игра, могли уже здесь расслабляться спартаковцы и доводить матч до логичного завершения, но видно и сами они получали удовольствие от такого матча. До разгрома дело довел Ларссон, который прорвался все по тому же правому краю, после чего перебросил мяч через Лантратова, сразу два защитника «Химок» пытались выбить мяч из пустых ворот, но они скорее помешали друг другу.

Тут химчане зашевелились, все-таки контрольная встреча, нужно же хоть что-то показать. Получалось так себе, но проблемная защита «Спартака» даже тут давала шансы. Так или иначе максимум неточные удары и только потенциально опасные возможности были у «Химок» в первом тайме.

Сменив полсостава во второй половине, спартаковцы чуть снизили натиск, но и у подмосковной команды все также ничего толком не выходило. На 56-ой минуте Соболев вполне мог забивать четвертый, но слишком уж спижонил и не реализовал стопроцентный выход один на один. Его ошибку спустя 10 минут исправил Кутепов, который после скидки Мелкадзе головой вонзил мяч в сетку ворот Лантратова.

Ну а до рекорда товарищеского Кубка «Матч Премьер» по забитым голам довел сильнейший удар Мелкадзе, парировать который было невозможно. Правда в самой концовке гол престижа все-же удался. Данилкин поразил ворота Максименко после удачного отскока мяча от перекладины.

Как итог, московский «Спартак» в третий раз берет данный кубок и причем с большим разрывом. Проблема только в том, сможет ли Руй Витория преобразовать этот маленький успех в большой в течение сезона? Узнаем совсем скоро, ведь РПЛ начнется уже меньше чем через неделю.