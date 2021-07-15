Деменко: «Таких результатов от «Спартака» я, конечно, не ожидал»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результаты «красно-белых» на Кубке Париматч Премьер.

«Честно сказать, победы одержаны очень уверенно. Желаю «Спартаку» и в дальнейшем играть с такой лёгкостью. Таких результатов я, конечно, не ожидал. Все-таки «Рубин» - команда бойцовская. Даже Леонид Викторович сказал, что ему не понравилось, как команда опустила руки, проигрывая. Это говорит о том, что «Спартак» действительно играл с преимуществом и уверенностью.

Для руководства сейчас такие результаты, однозначно, радость. Если так и пойдет в чемпионате, то я скажу, что «Спартак» преобразился, что уж там. В этом году и давление будет на них, ребята это понимают. Очень важно, что «красно-белые» сохранили свой костяк с прошлого сезона, и футболисты стали ещё более сыгранными, пошло доверие и в команде, и в тренерском отношении к игрокам. Руй Витория видимо поймал эту волну. Понятно, что потом будут другие игры и разные результаты, но сейчас мы видим, что «Спартак» действует удачно», - сказал Деменко.