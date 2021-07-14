Витория: «Фактически у нас сегодня два состава будут играть»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Турнир продолжается, у вас второй матч, при этом не много изменений, хотя турнир тренировочный, и у вас много игроков в распоряжении. С чем это связано?

- Основной какой-то причины нет, одна из них, что мы хотим наращивать игровое время. Тем не менее, в перерыве будут изменения в составе, пока не могу сказать, в каком объеме. И потом сейчас график достаточно плотный, матчи часто, и нужно давать ребятам восстанавливаться.

- Вы только-только приехали в Россию. С тренером «Рубина» Слуцким, одним из самых сильных тренеров России, у вас скоро официальный матч в чемпионате. Сегодняшнюю игру можно рассматривать как некую подготовку к старту чемпионата России? Это поможет или, наоборот, может помешать?

- Нет, о подготовке к чемпионату пока еще рано говорить, это очередной товарищеский матч. Будет очень интересный поединок, очень интересный соперник, сыгранная организованная команда, которая обладает хорошими качествами, поэтому жду с нетерпением игры. То, как она будет проходить, зависит прежде всего от нас. Во втором тайме будут большие изменения в составе. Фактически у нас сегодня два состава будут играть. Этот матч - именно товарищеский, как подготовка к чемпионату.