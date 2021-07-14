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Соболев назвал плюсы подхода Витории к работе

14 Июля 2021, 23:10,

Лучший футболист матча «Рубин» - «Спартак» (0:4) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Показалось, что «Спартак» очень легко играет. Какие твои ощущения? Команда в идеальных кондициях?

- Тяжело сказать, что в идеальных, у нас все равно пока нагрузки идут, тяжело как-то. Но как говорили после игры с «Сочи», я думаю, что просто присутствует расслабленность, и в сезоне, я думаю, надеюсь, по-другому не будет, но все же будет нервозность, ответственность за результат. Надо сохранить то, что сейчас происходит в двух играх.

- Твой гол очень раскованный. Спокойно принял мяч, поднял голову, посмотрел, прошел, пробил. Откуда такая легкость, раз сам говоришь, что сборы?

- Не знаю, но на самом деле очень тяжело сейчас играть. Я где-то на 40-й минуте, по тайму играем, было уже тяжеловато, но опять же под нагрузками сейчас. От игры к игре, думаю, станет чуть полегче. Надеюсь, что буду забивать в каждой игре.

- По голу. Опиши свое решение пробить, потому что мог передачу делать.

- Я увидел Мозеса, что мог ему отдать, но потом поднял голову, увидел ворота, что вот они, и решил просто пробить.

- Был короткий отпуск, ты после сборной. Из-за того, что мало отдыхал, ощущаешь усталость?

- Я не отказался бы еще от 2-3 дней выходных, но я уже говорил, что на седьмой день я уже соскучился по футболу и хотел вернуться в команду. Когда вернулся, был рад. Усталости как таковой нету.

- Новый тренер. Витория. Что главное ты уже отметил в работе с ним?

- Что всё через мяч, хочет играть активно в атаке и обороне, чтобы активность была везде, прессинг. Мне это очень нравится, хочет все время быть на мяче. Тренировки очень интенсивные. Думаю, что в этих двух матчах мы смотримся неплохо.

- Победа над «Рубином» (4:0) - это в плюс?  Вам играть с «Рубином» в первом туре. Вас это не расслабит? Или наоборот, уверенность придаст?

- Я думаю, что эту игру вообще не будем брать в пример, как игру  с «Рубином». Там будет отдельная игра за три очка, и все будет по-другому. Я уже говорил, что есть ответственность за результат. Надеюсь, что будет такая игра, но, конечно же, будет тяжелее.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
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Комментарии (1)
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0
779
14 Июля 2021, 23:20

Соболев хорош плане сотворения красивых голов.

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