ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Кубок Париматч Премьер 2021
Сделать ставку
﻿

Слуцкий: «Я недоволен тем, что мы развалились после второго пропущенного мяча»

14 Июля 2021, 23:38,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (0:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм, на мой взгляд, очень содержательная игра и качественная. Да, там эпизод со стандартом, мы чуть не разобрались, который привел к пенальти. Все остальное - считаю, что достаточно неплохо мы выглядели, достаточно большое количество было позиционных атак, моментов, подходов и  индивидуальных действий. Я недоволен тем, что мы развалились после второго пропущенного мяча, потому что, на мой взгляд, ничего не предвещало такого результата и такого разгрома. Начало второго тайма, понятно, что там больше пытались отыграться, но вот после второго пропущенного мяча… Он был достаточно быстро забит, на 66-й минуте. После этого, к сожалению, уже всё. То есть, не должна команда такого уровня как «Рубин», неважно, каким мы вариантом состава играем, разваливаться и столь много позволять, поэтому уже пошел брак в самых простых передачах, в том числе от футболистов, которые только появились на поле, поэтому никак нельзя сослаться на утомление. Мне понравилась реакция на второй пропущенный мяч, как мы уже отыграли последние 30 минут.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
​Черчесов больше не тренер сборной России
​Черчесов больше не тренер сборной России  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева
Моуринью отреагировал на скандальный пенальти в матче Англия - Дания
Моуринью отреагировал на скандальный пенальти в матче Англия - Дания


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола