Слуцкий: «Я недоволен тем, что мы развалились после второго пропущенного мяча»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (0:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм, на мой взгляд, очень содержательная игра и качественная. Да, там эпизод со стандартом, мы чуть не разобрались, который привел к пенальти. Все остальное - считаю, что достаточно неплохо мы выглядели, достаточно большое количество было позиционных атак, моментов, подходов и индивидуальных действий. Я недоволен тем, что мы развалились после второго пропущенного мяча, потому что, на мой взгляд, ничего не предвещало такого результата и такого разгрома. Начало второго тайма, понятно, что там больше пытались отыграться, но вот после второго пропущенного мяча… Он был достаточно быстро забит, на 66-й минуте. После этого, к сожалению, уже всё. То есть, не должна команда такого уровня как «Рубин», неважно, каким мы вариантом состава играем, разваливаться и столь много позволять, поэтому уже пошел брак в самых простых передачах, в том числе от футболистов, которые только появились на поле, поэтому никак нельзя сослаться на утомление. Мне понравилась реакция на второй пропущенный мяч, как мы уже отыграли последние 30 минут.