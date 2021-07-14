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Кубок Париматч Премьер 2021
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Три гола за шесть минут помогли «Спартаку» разгромить «Рубину»

14 Июля 2021, 22:54,

«Спартак» и во втором матче на Кубке Париматч Премьер не оставил шансов соперников. В первом тайме «красно-белые» забили «Рубину» лишь раз, но после перерыва усилиями футболистов сборной России забил трижды за шесть минут.

 

Протокол игры  
Рубин 0:4 Спартак Москва
  10' Мозес Виктор (0:1)
  57' Соболев Александр Сергеевич (0:2)
  59' Зобнин Роман (0:3)
  63' Джикия Георгий (0:4)
Дюпин Юрий Самошников Илья   64' (Зуев Александр (   64') Уремович Филип   46' (Бегич Сильвие (   46') Игнатьев Владислав   47' (Мусаев Леон (   47') Абильдгор Оливер   47' (Макаров Денис (   47') Хакшабанович Сеад   47' (Зотов Георгий (   47'   62') Ин-Бём Хван   45'   64' (Костюков Михаил (   64') Кварацхелия Хвича   64' (Шатов Олег (   64') Бакаев Солтмурад   47' (Йевтич Дарко (   47') Деспотович Джордже   65' (Игнатьев Иван (   65') Савицкий Иван
Запасные: Янович Никита Медведев Никита Суриков Степан Саито Мицуки
Селихов Александр   47' (Максименко Александр (   47') Рассказов Николай   79' (Ломовицкий Александр (   79') Жиго Самуэль   72' (Кутепов Илья (   72') Гапонов Илья   46' (Игнатов Михаил Александрович (   46') Айртон Лукас   79' (Ещенко Андрей (   79') Умяров Наиль Хендрикс Йоррит   46' (Зобнин Роман (   46') Мозес Виктор   64' (Промес Куинси (   64') Бакаев Зелимхан   42'   64' (Ларссон Джордан (   64') Мирзов Резиуан   46' (Джикия Георгий (   46') Мелкадзе Георгий   46' (Соболев Александр Сергеевич (   46')
Запасные: Ребров Артём Глушенков Максим Тимофеев Артём Роша Педро
14 июля.

В среду прошёл матч лидеров на Кубке Париматч Премьер. В первом туре «Спартак» и «Рубин» одержали победы, так что в очном матче они определяли команду, у которой будут наибольшие шансы на итоговый успех. При этом выше были «красно-белые» за счёт разницы мячей. Правда, на предсезонном турнире важен не столько результат, сколько подготовка к новому сезону, который стартует уже скоро.

На 5-й минуте Мозес получил возможность пробить из-за штрафной, но его удар пришёлся в руки Дюпину. Вскоре Бакаев также пробил издали, получилось опаснее, вратарь «Рубина» отпустил мяч перед собой, но успел его накрыть, хотя Мелкадзе уже нёсся на добивание.

На 9-й минуте «Спартак» заработал пенальти. После розыгрыша углового Мозес слева делал передачу на Мелкадзе, нападающий поставил ногу, в которую пробил Деспотович. К мячу подошёл Мозес и на паузе спокойно развёл Дюпина и футбольный снаряд по разным сторонам.

После этого «Рубин» наконец-то стал подходить к чужим воротам, в то время как «Спартак» какое-то время действовал на контратаках. Правда, выглядело это интересно – так после длинной диагонали в исполнении Мелкадзе справа мяч получил Мозес и врывался в штрафную, но Самошников сумел выбить на угловой. Чуть позже Мелкадзе мог врываться на рандеву с Дюпиным после стеночки с Бакаевым, но мяч у форварда успели выбить, да и он залез в крошечный офсайд.

«Рубин» создал первый острый момент лишь в середине первого тайма. Рассказов от лицевой неудачно выбил, отдав мяч Абильдгору, который сильно пробил издали, но Селихов оказался на месте. По истечении получаса после углового Хван продлил полёта футбольного снаряда, а Деспотович подставлял голову. Мяч в итоге, облизнув перекладину, пролетел выше цели. Затем после кросса Кварацхелии справа Расскахов успел в последний момент выбить футбольный снаряд у Хакшабановича. Через пару минут черногорец уже пробил с линии штрафной без сопротивления, но получилось выше. Тут же Кварацхелия слева врывался к воротам «красно-белых», но тоже получилось неточно.

В конце первого тайма «Спартак» активизировался. Бакаев разрезающей передачей выводил Мозеса к воротам, но Самошников успел в рискованном подкате выбить мяч на угловой. Видеоассистенты даже проверяли этот эпизод, но пенальти назначен не был. За минуту до конца первого тайма Мозес пробил издали под перекладину, но Дюпин в прыжке парировал его на угловой. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе москвичей.

В перерыве оба тренера пошли на серьёзные изменения. Оба тренера сделали сразу по пять изменений. Уже в начале второго тайма вышедший на замену Соболев мог удваивать счёт. После навеса с углового он легко отклеился от защитника и пробил головой с близкого расстояния, но не попал в створ. Вскоре нападающий пытался замкнуть навес слева, но, выиграв борьбу у Нижегородова, пробил в руки Дюпину.

Нацеленность Соболева привела к голу на 56-й минуте. Форвард накоротке сыграл с Игнатовым на углу штрафной, продрался параллельно воротам к центру и пробил низом в угол, не оставив Дюпину шансов.

Тут же москвичи увеличили счёт до разгромного. Зобнин получил пас от Игнатова пяткой на входе в штрафную, на замахе ушёл от одного защитника, обыграл второго, прокинул футбольный снаряд мимо вышедшего Дюпина и закатил мяч в пустой угол. Ещё через пару минут Зотов жёстко уложил на газон Игнатова недалеко от своих ворот. Бить штрафной вызвался Джикия и красивым обводящими ударом уложил мяч в верхний угол. Таким образом, все три игрока сборной России в составе «Спартака» отличись в этом матче.

Казанцы вскоре могли сократить счёт, но удар Йевтича со штрафного оказался неточным. Гости вообще пытались что-то придумать впереди, чтобы забить, но спартаковцы хорошо оборонялись. При этом «красно-белые» сами, конечно, чуть сбавили обороты. Минут за семь до конца матча Ларссон решился на дальний удар, но Дюпин в падении мяч забрал. Тут же Промес на левом фланге разобрался с Бегичем и пробил с острого угла, но попал во вратаря казанцев. Гости ответили дальним неточным ударом Йевтича.

Таким образом, москвичи одержали вторую победу на турнире. В последнем туре «Спартак» сыграет с «Химками», а «Рубин» встретится с «Сочи». При этом «красно-белые» с учётом разницы забитых и пропущенных мячей уже, по сути, обеспечили себе победу на турнире. Интересно, что вскоре «Спартак» вновь сыграет с «Рубином». Уже в первом туре премьер-лиги эти команды встретятся в Казани.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Спартак Москва, Рубин
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Комментарии (10)
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0
noname_344
14 Июля 2021, 23:18

Ща порезвяться на товарняках, а чемпионат начнётся - всё как обычно.

1
redwhite1959
14 Июля 2021, 23:06

Во втором тайме я СНОВА увидел карреровский "Спартак" - отличное движение, высокий прессинг всей командой на чужой половине поля, классное - по-другому не скажешь - взаимопонимание и взаимодействие игроков! Ну и - конечно - высокое мастерство "сборников" - Джикии, Зобнина и Соболева! Игнатова хвалил после первой игры, заслуживает самых лестных слов и после этой! По словам Генича - нашенский Френки Де Йонг!)) Думаю, что после двух последних игр Тедеско уже никто не вспоминает, а Салихова по поводу Руя Витории теперь будет помалкивать в "тряпочку"...

1
k-007
14 Июля 2021, 23:14

посмотрим зимой

0
779
14 Июля 2021, 23:01

Замечаний к игре, как и в матче с Сочи, найти трудно.
Физика, с условием, что играют по тайму, на отлично. Взаимодействие, командная игра - тоже на 5. Стараются все, особенно отлучённые от Спартака в прошлом сезоне. Трудно что то из негативного озвучить.
Технического исполнение близкое к отличному. Соболев продолжает удивлять качеством ударов и обработки.
Один вопрос опять - соперник явно далёк от формы.

0
redwhite1959
14 Июля 2021, 23:10

Через 10 дней чемпионат начнётся, а "Сочи" и "Рубин" далеки от формы? Так не бывает!

0
779
14 Июля 2021, 23:15

По моему, такое можно было видеть и раньше. 10 дней дофига в плане подготовки. Или не хотят проверять свой уровень на максимуме. Но они явно на спущенных с нами играли.

0
k-007
14 Июля 2021, 23:06

ну где же ты увидел командную игру и техническое исполнение на 5/5?
Брака хватает, играют, как и сами сказали, на "раслабоне", единственное в игре с Сочи удивили дальними ударами - неужели практиковались??? Но судя по сегодняшней игре кажется это было случайность, наверное как на заводе - свисток прозвенел об окончании тренировки - все по домам....

0
779
14 Июля 2021, 23:18

Очень много игры в касание или с кратчайшей задержкой мяча. У меня впечатление, что хотя и такого не боевого соперника, брака было гораздо меньше.

0
k-007
14 Июля 2021, 23:20

брака хватает - и пас не в ногу, и не на ход, и не туда куда ждал партнер, одним словом товарняк, вкатываются

0
779
14 Июля 2021, 23:23

Без него не бывает. Но игра не смотрится безалаберной.

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