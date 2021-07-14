Три гола за шесть минут помогли «Спартаку» разгромить «Рубину»

«Спартак» и во втором матче на Кубке Париматч Премьер не оставил шансов соперников. В первом тайме «красно-белые» забили «Рубину» лишь раз, но после перерыва усилиями футболистов сборной России забил трижды за шесть минут.

В среду прошёл матч лидеров на Кубке Париматч Премьер. В первом туре «Спартак» и «Рубин» одержали победы, так что в очном матче они определяли команду, у которой будут наибольшие шансы на итоговый успех. При этом выше были «красно-белые» за счёт разницы мячей. Правда, на предсезонном турнире важен не столько результат, сколько подготовка к новому сезону, который стартует уже скоро.

На 5-й минуте Мозес получил возможность пробить из-за штрафной, но его удар пришёлся в руки Дюпину. Вскоре Бакаев также пробил издали, получилось опаснее, вратарь «Рубина» отпустил мяч перед собой, но успел его накрыть, хотя Мелкадзе уже нёсся на добивание.

На 9-й минуте «Спартак» заработал пенальти. После розыгрыша углового Мозес слева делал передачу на Мелкадзе, нападающий поставил ногу, в которую пробил Деспотович. К мячу подошёл Мозес и на паузе спокойно развёл Дюпина и футбольный снаряд по разным сторонам.

После этого «Рубин» наконец-то стал подходить к чужим воротам, в то время как «Спартак» какое-то время действовал на контратаках. Правда, выглядело это интересно – так после длинной диагонали в исполнении Мелкадзе справа мяч получил Мозес и врывался в штрафную, но Самошников сумел выбить на угловой. Чуть позже Мелкадзе мог врываться на рандеву с Дюпиным после стеночки с Бакаевым, но мяч у форварда успели выбить, да и он залез в крошечный офсайд.

«Рубин» создал первый острый момент лишь в середине первого тайма. Рассказов от лицевой неудачно выбил, отдав мяч Абильдгору, который сильно пробил издали, но Селихов оказался на месте. По истечении получаса после углового Хван продлил полёта футбольного снаряда, а Деспотович подставлял голову. Мяч в итоге, облизнув перекладину, пролетел выше цели. Затем после кросса Кварацхелии справа Расскахов успел в последний момент выбить футбольный снаряд у Хакшабановича. Через пару минут черногорец уже пробил с линии штрафной без сопротивления, но получилось выше. Тут же Кварацхелия слева врывался к воротам «красно-белых», но тоже получилось неточно.

В конце первого тайма «Спартак» активизировался. Бакаев разрезающей передачей выводил Мозеса к воротам, но Самошников успел в рискованном подкате выбить мяч на угловой. Видеоассистенты даже проверяли этот эпизод, но пенальти назначен не был. За минуту до конца первого тайма Мозес пробил издали под перекладину, но Дюпин в прыжке парировал его на угловой. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе москвичей.

В перерыве оба тренера пошли на серьёзные изменения. Оба тренера сделали сразу по пять изменений. Уже в начале второго тайма вышедший на замену Соболев мог удваивать счёт. После навеса с углового он легко отклеился от защитника и пробил головой с близкого расстояния, но не попал в створ. Вскоре нападающий пытался замкнуть навес слева, но, выиграв борьбу у Нижегородова, пробил в руки Дюпину.

Нацеленность Соболева привела к голу на 56-й минуте. Форвард накоротке сыграл с Игнатовым на углу штрафной, продрался параллельно воротам к центру и пробил низом в угол, не оставив Дюпину шансов.

Тут же москвичи увеличили счёт до разгромного. Зобнин получил пас от Игнатова пяткой на входе в штрафную, на замахе ушёл от одного защитника, обыграл второго, прокинул футбольный снаряд мимо вышедшего Дюпина и закатил мяч в пустой угол. Ещё через пару минут Зотов жёстко уложил на газон Игнатова недалеко от своих ворот. Бить штрафной вызвался Джикия и красивым обводящими ударом уложил мяч в верхний угол. Таким образом, все три игрока сборной России в составе «Спартака» отличись в этом матче.

Казанцы вскоре могли сократить счёт, но удар Йевтича со штрафного оказался неточным. Гости вообще пытались что-то придумать впереди, чтобы забить, но спартаковцы хорошо оборонялись. При этом «красно-белые» сами, конечно, чуть сбавили обороты. Минут за семь до конца матча Ларссон решился на дальний удар, но Дюпин в падении мяч забрал. Тут же Промес на левом фланге разобрался с Бегичем и пробил с острого угла, но попал во вратаря казанцев. Гости ответили дальним неточным ударом Йевтича.

Таким образом, москвичи одержали вторую победу на турнире. В последнем туре «Спартак» сыграет с «Химками», а «Рубин» встретится с «Сочи». При этом «красно-белые» с учётом разницы забитых и пропущенных мячей уже, по сути, обеспечили себе победу на турнире. Интересно, что вскоре «Спартак» вновь сыграет с «Рубином». Уже в первом туре премьер-лиги эти команды встретятся в Казани.