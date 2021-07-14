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Витория: «Игра была хорошая, но всё это пока что идёт в рамках подготовки»

14 Июля 2021, 23:44,

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (4:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Кажется, что «Спартак» играет в содержательный футбол, забивает много мячей. Есть то, чем вы недовольны по ходу этого матча? Или это был идеальный матч?

- Игра была хорошая, но все это пока что идет в рамках подготовки. Мы работаем. Основной задачей подобных матчей является сохранить и приумножить то, что получилось хорошо, и провести работу над ошибками, которые неизбежны. Я считаю, что сегодня ребята достаточно неплохо выполнили установку на игру. Сыграли умно, что было необходим при таком сопернике.

«Рубин» - отличная команда, сыгранная, которая играет в умный футбол, поэтому тоже было необходимо против них сыграть умно, что ребята, по большому счету, сделали. Единственное, что в первом тайме нам немного не хватило свежести, если так можно сказать. Тем не менее, и первый, и второй таймы были сыграны достаточно неплохо. Второй мне больше понравился, и как следствие, хороший результат и победа.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Руй Витория
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