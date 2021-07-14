Слуцкий: «Не вижу большой проблемы в ещё одном скором матче со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Второй матч турнира, против «Спартака». Понятно, что «Спартак» - такой особый соперник.

- Любая игра со «Спартаком», будь то контрольный поединок или официальный матч, она вызывает огромный интерес. Автоматически мы тоже греемся этими лучами.

- У вас уже совсем скоро официальная игра в чемпионате России. Этот матч может повлиять, изучали ли отдельно «Спартак»? Будете ли как-то подстраиваться под «Спартак» или свою игру диктовать?

- Это не принципиально, потому что в тех же еврокубках команды играют дважды друг с другом, и никто не говорит о том, как же нам быть? В любом случае мы поизучали контрольные поединки, которые играл «Спартак», и они поизучали наши контрольные поединки. Я не вижу в этом большой проблемы. Кроме этого, и у нас, и у «Спартака» будет наверняка большое количество замен. Какие-то мы проводим эксперименты. На кого-то мне лично интересно посмотреть с таким соперником как «Спартак». Поэтому прямой корреляции к матчу первого тура, кроме, может быть, игровой расстановки, которая и так будет известна, ее нет.

- Старфельт был в первом матче, сегодня его больше нет, но была информация, что он переходит в «Селтик». То есть, с ним можно официально прощаться?

- Я думаю, что когда будет официально объявлено, тогда официально и попрощаемся.

- Это большая потеря для клуба и вас? Или вы готовились к этому?

- Я сейчас не готов комментировать, пока не состоялось все уже окончательно. Но понятно, когда любой футболист стартового состава любой команды уходит, это не очень хорошо. Но с другой стороны, это тоже такой процесс, на который нужно закладываться.

- Хвича забил супергол в прошлом матче и сегодня в стартовом составе. То есть, вы пока на него рассчитываете? Нет разговоров о его отъезде этим летом?

- Ничего не поменялось с момента последнего вопроса, который мне задавался о Хвиче, не далее как вчера на встрече с болельщиками. За истекшие сутки ничего не поменялось.