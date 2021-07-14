​Рядом с «Открытие Банк Ареной» перед матчем «Спартака» произошло возгорание

Телеграм-канал «У Кузьмича» опубликовал видео, на котором видно возгорание прямо рядом с «Открытие Банк Ареной» - домашним стадионом «Спартака». Источник сообщает, что около арены горит дом. Зону непосредственной близости к очагу возгорания окутал густой чёрный дым.

Стоит сказать, что в 21:00 по московскому времени на «Открытие Банк Арене» стартует матч Кубка Париматч Премьер между «Спартаком» и «Рубином». Обе команды начали предсезонный турнир с побед, обыграв соответственно «Сочи» (4:0) и «Химки» (1:0).

Добавим, что следующий чемпионат России стартует 23 июля.