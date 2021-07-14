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Иван Игнатьев: «Бывает, будет уроком для нас»

14 Июля 2021, 23:19,

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (0:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- У них видно, что пришел новый тренер, рисунок игры поменялся. Они стали высоко прессинговать, выходить. На открытом мяче всегда тяжело было с ними играть. Они хорошо готовы. Плюс у них мастеровитые футболисты играют в атакующей четверке. Там и Промес, и Ларссон, все очень высокого класса игроки. Тяжело очень было против них играть.

- Совсем скоро уже первый тур, и вы же сразу играете со «Спартаком». Что надо сделать, чтобы не повторилось то, что было сейчас?  С точки зрения нападения команды. «Спартак» перешел на два центральных защитника, а ранее ему было привычнее играть в три центральных.

- Привычнее - это тренеру виднее, который у них на данный момент. Они с другим тренером играли в три защитника. Это все равно товарищеский турнир. Официальная игра - совсем другое. Там будет другая игра, напряженнее и  ответственнее. Хотя и в таких играх нужно полностью выкладываться. Но бывает, будет уроком для нас. Будем готовы к ответной игре, точнее, к официальной первой. Будем лучше настроены и понимать, чего от них ждать.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Иван Игнатьев
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