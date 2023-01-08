Салах вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах занял единоличное седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров клуба всех времён.

Египтянин забил свой 173-й гол в составе «красных» в поединке Кубка Англии против «Вулверхэмптона». По данным Squawka, Салах обошёл в списке лучших голеодоров «Ливерпуля» легендарного Кенни Далглиша (172 гола). В скором времени звезда команды Юргена Клоппа также может настичь знаменитых Робби Фаулера и Стивена Джеррарда, в активе которых 183 и 186 мячей соответственно. Лидером рейтинга является Иан Раш – 346 голов.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с момента перехода из «Ромы» за 42 млн евро летом 2017 года.