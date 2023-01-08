Гакпо – о дебюте за «Ливерпуль»: «Есть над чем работать»

Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился впечатлениями после своего дебюта в команде.

23-летний вингер отыграл 84 минуты в поединке Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (2:2).

«На «Энфилде» действительно замечательная атмосфера, – цитирует Гакпо официальный сайт «красных». – Что касается моего выступления, думаю, я проявил себя хорошо в некоторых эпизодах, но кое-где был довольно небрежен. Есть над чем работать, я могу улучшить некоторые аспекты. Конечно, лучший способ прибавлять – играть в матчах, и я с нетерпением жду новых шансов. Хочу помогать команде», – заявил футболист сборной Нидерландов, перешедший из ПСВ за 42 млн евро.