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Англия. Кубок Англии

Клопп прокомментировал попадание Гакпо в стартовый состав «Ливерпуля» на матч Кубка Англии

07 Января 2023 • 23:05 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Вулверхэмптон
1-й тайм

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о решении выпустить на поле новичка команды Коди Гакпо.

23-летний нападающий пополнил ряды «красных» в начале января, перебравшись из ПСВ, и Клопп объяснил своё решение бросить в бой нидерландца в поединке Кубка Англии против «Вулверхэмптона»: «Он активно тренировался на протяжении недели, включая три дня тренировок с нами. Я думаю, этого достаточно. У нас была насыщенная тренировочная неделя, чем мы и воспользовались, и это позволило мне рассчитывать на Коди с первых минут», – цитирует ITV немецкого рулевого.

Матч «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» проходит в эти минуты. Для Гакпо это дебютная встреча в составе английского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Коди Гакпо
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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