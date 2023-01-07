Клопп прокомментировал попадание Гакпо в стартовый состав «Ливерпуля» на матч Кубка Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о решении выпустить на поле новичка команды Коди Гакпо.

23-летний нападающий пополнил ряды «красных» в начале января, перебравшись из ПСВ, и Клопп объяснил своё решение бросить в бой нидерландца в поединке Кубка Англии против «Вулверхэмптона»: «Он активно тренировался на протяжении недели, включая три дня тренировок с нами. Я думаю, этого достаточно. У нас была насыщенная тренировочная неделя, чем мы и воспользовались, и это позволило мне рассчитывать на Коди с первых минут», – цитирует ITV немецкого рулевого.

Матч «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» проходит в эти минуты. Для Гакпо это дебютная встреча в составе английского гранда.