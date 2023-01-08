Хосе Энрике: «Не было там офсайда, нам повезло»

«Ливерпулю» не удалось гарантировать себе место в следующем раунде Кубка Англии, команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Вулверхэмптоном». Самым обсуждаемы моментом матча стал третий гол «Вулверхэмптона», который был, однако, отменен из-за офсайда. Бывший защитник команды Хосе Энрике, который выступал за клуб с 2011 по 2016 год, считает, что арбитр совершил ошибку в пользу «Ливерпуля»:

- Не было там офсайда, нам повезло, - написал футболист в социальной сети.

«Ливерпуль» является восьмикратным победителем Кубка Англии, а также действующим обладателем трофея, выиграв его в прошлом сезоне.