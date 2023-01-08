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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» не смог справиться с «Вулверхэмптоном»

08 Января 2023 • 00:53 Комментировать
Ливерпуль
2:2
Вулверхэмптон
окончен

«Ливерпуль» с «Вулверхэмптоном» провели боевой матч в Кубке Англии. «Красные» начали с привоза голкипера Алиссона, который просто подарил гол Гонсалу Гуэдешу. Лишь на 45-й минуте хозяева порадовали своих болельщиков, после рывка по правому краю от Трента Александра-Арнольда последовал прострел, и Дарвин Нуньес в касание вложил мяч в сетку. В начале второго тайма после навеса Коди Гакпо и неудачного выноса со стороны защитника Мохамед Салах расстрелял ворота. Нуньес не использовал свой момент, пробив выше. Раян Аит-Нури ответил взаимностью, пробив в голкипера во время выхода один на один. На экваторе второго тайма «волки» разыграли комбинацию до верного, и Хван Хи-Чан из пределов вратарской сравнял счет.

2:2, эти команды сыграют еще раз, но уже на поле «Вулверхэмптона».

Протокол игры  
Ливерпуль2:2Вулверхэмптон
  26'Гуэдеш Гонсалу (0:1)
(1:1) Нуньес Дарвин45'  
(2:1) Салах Мохамед52'  
  67'Хи-Чан Хван (2:2)
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 85' (Гомес Джо ( 85') Матип ЖоэльКонате ИбраимаРобертсон ЭндрюХендерсон Джордан 68' (Кейта Наби ( 68') Фабиньо Энрике 75' (Эллиотт Харви ( 75') Алькантара ТьягоСалах Мохамед 84' (Окслейд-Чемберлен Алекс ( 84') Нуньес ДарвинГакпо Коди 84' (Доак Бен ( 84')
Запасные: Филлипс НатаниэльКеллехер КаомхинЦимикас КостасКарвалью Фабиу
Шаркич МатияЛембикиса Декстер 68' (Семеду Нелсон ( 68') Коллинз НатанГомеш ТотиХонни Кастро  62'Траоре АдамаНевеш Рубен 63' (Луис Матеус II ( 63') Ходж ДжозефАит-Нури Раян 73' (Буэно Уго ( 73') Хименес Рауль 63' (Кунья Матеус ( 63') Гуэдеш Гонсалу 63' (Хи-Чан Хван ( 63')
Запасные: Килман МаксСа ЖозеРонен КоннорМоскера Йерсон
07 января. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон
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