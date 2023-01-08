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Англия. Кубок Англии

Лопетеги: «Жаль, можно было всё решить сегодня»

08 Января 2023 • 02:30 Комментировать
Ливерпуль
2:2
Вулверхэмптон
окончен

«Ливерпулю» не удалось гарантировать себе место в следующем раунде Кубка Англии, команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Вулверхэмптоном». Но любопытно то, что и в «Вулверхэмптоне» считают, что уступили победу в матче. Баскский тренер клуба Хулен Лопетеги раздосадован тем, что команда не решила все вопросы уже сегодня.

- Жаль, что мы не смогли обеспечить себе место в следующем раунде уже сегодня, ведь игроки заслуживали этого. Вы смотрели повторы эпизода, общались с арбитром, который очень вежливо разговаривал с нами, что стало для меня приятным сюрпризом - в Испании такого не бывает. Тем не менее, офсайда не было, хотя арбитру кто-то сказал, что он был. Он ошибся, но это можно понять, я ошибаюсь в чем-то каждый день, они тоже люди, могут ошибаться, - цитирует слова Лопетеги ITV. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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