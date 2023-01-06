​Клопп поделился впечатлениями от новичка Гакпо

В зимнее трансферное окно состав «Ливерпуля» пополнил нападающий Коди Гакпо. Форвард, хорошо проявивший себя на чемпионате мира, перебрался в мерсисайдский клуб из ПСВ. Своими впечатлениями от Гакпо поделился рулевой «красных» Юрген Клопп.

«Первые впечатления от Гакпо блестящие. Учитывая травмы и прочие вещи, мы видим на поле парня, который явно является прирождённым футболистом и знает, как забивать голы. Это поднимаем всем нам настроение», - сказал Клопп, чьи слова приводятся на официальном сайте «Ливерпуля».

Коди Гакпо наверняка дебютирует за «Ливерпуль» в субботнем матче Кубка Англии против «Вулверхэмптона».