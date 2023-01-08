Клопп – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Хорошо начали, но пропустили нелогичный гол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после матча Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (2:2).

Гонсалу Гуэдеш вывел «волков» вперёд на 26-й минуте, на что «красные» ответили голами Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха, однако последнее слово осталось за гостями – Хван Хи-Чан установил на табло итоговый результат, забив на 66-й минуте.

«Мы выдали отличный старт, показали доминирующую игру и выглядели по-настоящему здорово, но пропустили нелогичный гол. Этого не должно было произойти, но нам не следует винить Алиссона – мы знаем, как часто он нас выручает.

Соперник доставил нам немало проблем в контратаках. Думаю, мы могли действовать лучше в некоторых ситуациях», – заявил в интервью ITV Клопп.