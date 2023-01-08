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Англия. Кубок Англии

​Клопп: Не знаю, почему судья отменил гол в наши ворота

08 Января 2023 • 12:34 Комментировать
Ливерпуль
2:2
Вулверхэмптон
окончен

Кубковый матч между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном» завершился со счётом 2:2, и теперь командам предстоит переигровка. «Волки» могли вырвать победу на «Энфилде», но арбитр не засчитал их гол, усмотрев офсайд. Комментарий на этот счёт дал рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Я действительно не знаю [почему судья отменил гол]. Я думал, что это гол. Я видел один ракурс, в котором мог быть офсайд, но это не точно.

Я понимаю разочарование «Вулверхэмптона». В таких моментах команды ждут верного решения, мы тоже с таким сталкивались», - высказался Клопп, чьи слова приводятся на портале Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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