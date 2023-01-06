Гакпо может дебютировать за «Ливерпуль» в субботу

Нападающий Коди Гакпо может дебютировать за «Ливерпуль» в субботнем матче против «Вулверхэмптона». Об этом рассказал главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп.

Напомним, что в начале зимнего трансферного окна Коди Гакпо перебрался в «Ливерпуль» из ПСВ.

«Да, Гакпо претендует на выход на поле. Он, конечно, будет задействован. Как именно, нам придётся решить в ближайшие несколько часов», - высказался Клопп, чьи слова приводит пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» пересекутся в рамках третьего раунда Кубка Англии. Стартовый свисток на «Энфилде» прозвучит в 23:00 по московскому времени.