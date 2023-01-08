Клопп оценил игру Гакпо в дебютном матче за «Ливерпуль»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре Коди Гакпо в поединке с «Вулверхэмптоном» (2:2).

23-летний нападающий, присоединившийся к «Ливерпулю» только в начале месяца, дебютировал в сегодняшней встрече Кубка Англии. Футболист сборной Нидерландов вышел в старте и провёл на поле 84 минуты, после чего был заменён.

«Гакпо хорошо вписался в нашу игру, – делится мыслями Клопп, которого цитирует BBC. – Это только первый шаг, и это всегда непросто. Мы не могли требовать от него идеальную игру в первом же матче, но он уже достойно проявил себя. Со временем мы должны будем лучше использовать его сильные качества», – заявил рулевой.

Напомним, что Коди Гакпо перешёл в «Ливерпуль» из ПСВ за 42 млн евро.