​Лопетеги после матча на «Энфилде» заходил в судейскую комнату

В субботу вечером в Кубке Англии проходил матч третьего раунда между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Игра завершилась вничью со счётом 2:2, то есть теперь командам предстоит встретиться ещё раз в переигровке. «Волки» могли вырвать победу, однако их гол был отменён из-за положения «вне игры».

Как сообщает BBC, после матча на «Энфилде» главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги заходил в судейскую комнату. Испанский тренер сказал рефери, что «офсайда не было».

Ранее мы уже приводили слова Хулена Лопетеги по поводу отменённого гола его команды и по поводу прошедшего матча в целом.