Стив Купер: «Надо принять поражение»

В полуфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Ноттингем Форест». Наставник «лесников» Стив Купер прокомментировал итоги игры, которая практически не оставляет его команде шансов отыграться в ответном матче.

- Конечно, разочарованы, пропустить такие голы, мы сами забили гол, который отменили из-за очень тоненького офсайда. Нам, с нашей стороны, надо научиться работать с офсайдами - было ведь место для того, чтобы сделать правильно и не попадать в офсайд. Надо принять поражение и ставить цели на ответный матч, - цитирует слова Купера BBC Sport.