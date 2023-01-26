Тен Хаг: «МЮ» едва не позволил сопернику вернуться в игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после победы над «Ноттингем Форест» (3:0) в первом матче полуфинала Кубка лиги.

«Красные дьяволы» добились выездной победы благодаря голам Маркуса Рэшфорда, Ваута Вегхорста и Бруну Фернандеша.

«Мы контролировали игру и диктовали свои условия, но в один момент едва не позволили соперникам вернуться в игру – и это недопустимо. В футболе всё может перевернуть один единственный эпизод, важно не допустить этого в подобных матчах. Я доволен исходом сегодняшнего поединка, но мы ещё не в финале – впереди ответная встреча», – заявил в интервью Sky нидерландский рулевой.