Рэшфорд повторил достижение Тевеса

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в очередной раз не уйдёт с поля без забитого мяча.

Уже на шестой минуте полуфинальной встречи Кубка лиги против «Ноттингем Форест» 25-летний футболист записал своё имя на табло, открыв счёт. Согласно данным Opta, Рэшфорд стал первым с сезона 2008/09 игроком, забившим пять или более голов за «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка лиги – тогда это сделал знаменитый аргентинский экс-форвард Карлос Тевес, отличившийся шесть раз.

Для Маркуса Рэшфорда сегодняшний гол стал 18-м в нынешнем сезоне во всех турнирах. Среди всех представителей Премьер-лиги лишь Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» забивал в текущей кампании чаще (31 гол).