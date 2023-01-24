​Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» давно не выигрывал трофеи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий перед первым полуфинальным матчем Кубка лиги против «Ноттингем Форест».

«Выигрывая трофей, вы испытываете лучшее чувство из возможных. По ходу карьеры мне посчастливилось выиграть несколько трофеев, и это великолепно, особенно для фанатов.

Думаю, у наших фанатов, особенно у тех, кто постарше, есть некоторый опыт. Но сейчас настал период, когда «Манчестер Юнайтед» давно не выигрывал трофеи. Мы знаем об этом и хотим сделать всё, чтобы завоевать трофей», - слова тен Хага приводятся на сайте Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в последний раз выигрывал трофеи в 2017 году под руководством Жозе Моуринью. Тогда «красные дьяволы» завоевали кубок лиги и титул Лиги Европы.