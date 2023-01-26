Вегхорст забил первый гол за «МЮ»

Новоиспечённый нидерландский форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст забил за «красных дьяволов» первый гол. Это случилось сегодня в первом матче полуфинала Кубка лиги против клуба «Ноттингем Форест». Форвард занял грамотную позицию и подкараулил отскок после удара Антони, отправив сферу в ворота Уэйна Хеннеси.

Напомним, Вегхорст проводит третий матч за «МЮ». Впервые он вышел на поле на прошлой неделе в матче с «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ (1:1), а после сыграл за «МЮ» на выезде против «Арсенала» (2:3), но голами в этих встречах не отмечался.

Первую половину сезона Вегхорст провёл в аренде в «Бешикташе», а также съездил на чемпионат мира в Катар, где отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.