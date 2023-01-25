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Англия. Кубок лиги

Рэшфорд - первый игрок из топ-5 лиг, который забил 10 мячей после чемпионата мира

25 Января 2023 • 23:21 Комментировать
Ноттингем Форест
0:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Во втором полуфинальном матче кубка английской лиги «Ноттингем Форест» сражается с «Манчестер Юнайтед», и счет в этой игре был открыт достаточно быстро - это сделал находящийся в великолепной спортивной форме нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Для Рэшфорда это был уже десятый гол после возвращения с чемпионата мира, где он защищал цвета английской сборной. Ни один другой игрок из ведущих пяти чемпионатов Европы не забил столько после чемпионата мира

Следить за событиями игры между «Нотингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» можно в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее доступна на нашем сайте

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Маркус Рэшфорд
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