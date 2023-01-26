Гол Фернандеша стал его 100-м голевым действием в составе «Манчестер Юнайтед»

В полуфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Ноттингем Форест». Уже на шестой минуте игры Маркус Рэшфорд открыл счет, затем, по классике, перед перерывом Воут Вегхорст увеличил преимущество, а затем, опять-таки классически, последний гол в матче за минуту до его конца забил Бруну Фернандеш.

Как оказалось, это было сотое голевое действие португальского футболиста в составе «Манчестер Юнайтед» с учетом всех турниров. Эти сто очков включают в себя 56 голов, а также 44 голевые передачи своим партнерам по команде, а в общей сложности Бруну сыграл в своем 155-м матче за клуб.