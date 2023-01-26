«Манчестер Юнайтед» сделал большой шаг к финалу, разгромив «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» сделал шаг к выходу в финал Кубка лиги по итогам гостевого матча с «Ноттингем Форест». Соперники порадовали болельщиков обилием моментов, но забивали только «красные дьяволы».

Уже в дебюте Маркус Рэшфорд рванул вперед от центральной линии поля, оставил позади пару защитников и не промахнулся ударом метров с восьми. В середине первого тайма «лесники» здорово контратаковали, Морган Гиббс-Уайт протащил мяч и вывел на удар Сэма Сарриджа, а тот метко пробил, но был офсайд. Бреннан Джонсон после изящного дриблинга стрельнул чуть выше рамки. В ответ Антони оказался один на один с голкипером, а тот ногой парировал удар. На 45-й минуте еще одна попытка Антони была парирована, но Ваут Вегхорст был первым на добивании - 2:0.

Кристиан Эриксен отметился мастерским ударом с радиуса штрафной - перекладина. Похожий момент был у Гиббса-Уайта - минимальный промах. Перед финальным свистком Энтони Эланга подобрал мяч и откатил его на Бруну Фернандеша, который здорово пробил с 18 метров - 3:0

В итоге победа «МЮ», ответный матч - через неделю.