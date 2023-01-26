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Англия. Кубок лиги

«Манчестер Юнайтед» сделал большой шаг к финалу, разгромив «Ноттингем Форест»

26 Января 2023 • 00:53 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
0:3
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» сделал шаг к выходу в финал Кубка лиги по итогам гостевого матча с «Ноттингем Форест». Соперники порадовали болельщиков обилием моментов, но забивали только «красные дьяволы».

Уже в дебюте Маркус Рэшфорд рванул вперед от центральной линии поля, оставил позади пару защитников и не промахнулся ударом метров с восьми. В середине первого тайма «лесники» здорово контратаковали, Морган Гиббс-Уайт протащил мяч и вывел на удар Сэма Сарриджа, а тот метко пробил, но был офсайд. Бреннан Джонсон после изящного дриблинга стрельнул чуть выше рамки. В ответ Антони оказался один на один с голкипером, а тот ногой парировал удар.  На 45-й минуте еще одна попытка Антони была парирована, но Ваут Вегхорст был первым на добивании - 2:0. 

Кристиан Эриксен отметился мастерским ударом с радиуса штрафной - перекладина. Похожий момент был у Гиббса-Уайта - минимальный промах. Перед финальным свистком Энтони Эланга подобрал мяч и откатил его на Бруну Фернандеша, который здорово пробил с 18 метров - 3:0

В итоге победа «МЮ», ответный матч - через неделю.

Протокол игры  
Ноттингем Форест0:3Манчестер Юнайтед
  6'Рэшфорд Маркус (0:1)
  45'Вегхорст Ваут (0:2)
  89'Фернандеш Бруну (0:3)
Хеннесси УэйнОрье СержУорролл ДжоМаккена СкоттЛоди Ренан 73' (Уильямс Неко ( 73') Данило Ларанжера 58' (Колбэк Джек ( 58') Фройлер РемоСкарпа Густаво 64' (Деннис Эммануэль ( 64') Джонсон БреннанСарридж Сэм 64' (Лингард Джесси ( 64') Гиббс-Уайт Морган 73' (О'Брайен Льюис ( 73')
Запасные: Смит Джордан IVКук СтивБоли ВийиМангаля Орель
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронЛинделоф ВикторМартинес ЛисандроМаласиа ТиреллКаземиро КарлосЭриксен Кристиан 71' (Пельистри Факундо ( 71'  84') Антони 71' (Фред Сантос ( 71') Фернандеш БрунуРэшфорд Маркус 57' (Гарначо Алехандро ( 57') Вегхорст Ваут 85' (Эланга Энтони ( 85')
Запасные: Варан РафаэльУильямс БрендонМайну КоббиХитон ТомМактоминай Скотт
25 января. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
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Комментарии (1)
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Element-22
26 Января 2023 в 01:05
Впереди Рединг и ответка с лесниками, поэтому основа, наконец, может немножко выдохнуть. Вынося по традиции Лиса за скобки, Витя - МОТМ этой игры. Рад за него. Отмечу также Вегхорста, который свои 2 миллиона копеек за аренду отрабатывает сполна движением. GGMU!!!
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Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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5.80 3.95 1.62
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