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Англия. Кубок лиги

Мартинес – о победе над «Ноттингем Форест»: «Хорошая игра, но по-прежнему есть над чем работать»

26 Января 2023 • 01:27 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
0:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался после победы своей команды в полуфинале Кубка лиги.

«Красные дьяволы» добились уверенного задела перед ответной встречей, обыграв «Ноттингем Форест» в гостях со счётом 3:0.

«Сегодня мы контролировали игру и выглядели впечатляюще. Нам удалось сохранять предельную сосредоточенность и дисциплинированность на протяжении всего матча, что очень важно – нужно всегда играть подобным образом. Впрочем, нам по-прежнему есть чем работать, мы не должны останавливаться на достигнутом», – заявил в интервью Sky аргентинский футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Лисандро Мартинес
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Комментарии (1)
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Alex1972
26 Января 2023 в 01:35
Работай.. А не болтай...
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Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
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