Мартинес – о победе над «Ноттингем Форест»: «Хорошая игра, но по-прежнему есть над чем работать»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался после победы своей команды в полуфинале Кубка лиги.

«Красные дьяволы» добились уверенного задела перед ответной встречей, обыграв «Ноттингем Форест» в гостях со счётом 3:0.

«Сегодня мы контролировали игру и выглядели впечатляюще. Нам удалось сохранять предельную сосредоточенность и дисциплинированность на протяжении всего матча, что очень важно – нужно всегда играть подобным образом. Впрочем, нам по-прежнему есть чем работать, мы не должны останавливаться на достигнутом», – заявил в интервью Sky аргентинский футболист.