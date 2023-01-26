Вегхорст: «Прекрасный вечер для нас»

В полуфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Ноттингем Форест» - похоже, что наметился первый трофей, который Эрик тен Хаг собирается выиграть с клубом. Свой первый гол за клуб забил его соотечественник Ваут Вегхорст, это был первый мяч в матче. Нападающий прокомментировал свой успех.

- Прекрасный вечер для нас. Прекрасный результат, который дает отличные шансы на выход в финал. Всегда хочется поскорее забить свой первый гол, и я счастлив, что сделал это быстро. Это важный момент. На следующей неделе будем закрывать вопрос, - цитирует слова Вегхорста BBC Sport.