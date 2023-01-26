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Англия. Кубок лиги

Вегхорст стал 10-м нидерландским игроком, забившим за «МЮ»

26 Января 2023 • 00:29 Комментировать
Ноттингем Форест
0:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст забил свой дебютный мяч за команду.

30-летний игрок, права на которого принадлежат «Бёрнли», поразил ворота «Ноттингем Форест» на 45-й минуте полуфинального матча Кубка лиги. Как отмечает журналист Стив Бартрам, Вегхорст стал десятым за всю историю нидерландским футболистом, когда-либо забивавшим за «Манчестер Юнайтед». Ранее своими голами болельщиков «красных дьяволов» радовали Робин ван Перси, Руд ван Нистелрой, Яп Стам, Мемфис Депай и другие известные представители Нидерландов.

Ваут Вегхорст арендован «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона. Первую половину кампании он провёл в аренде в турецком «Бешикташе».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ваут Вегхорст
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