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Первый пошёл: Италия разделалась со Швейцарией и шагнула в плей-офф Евро

16 Июня 2021, 23:52,

Во втором туре группы A сборная Италии в Риме принимала Швейцарию при чутком судействе российского арбитра Сергея Карасёва.

Протокол игры  
Италия 3:0 Швейцария
(1:0) Локателли Мануэль 26'    
(2:0) Локателли Мануэль 52'    
(3:0) Иммобиле Чиро 89'    
Доннарумма Джанлуиджи Ди Лоренцо Джованни Бонуччи Леонардо Кьеллини Джорджо   24' (Ачерби Франческо (   24') Спинаццола Леонардо Барелла Николо   87' (Кристанте Бриан (   87') Жоржиньо II Локателли Мануэль   86' (Пессина Маттео (   86') Берарди Доменико   70' (Толой Рафаэл (   70') Иммобиле Чиро Инсинье Лоренцо   69' (Кьеза Федерико (   69')
Запасные: Распадори Джакомо Сиригу Сальваторе Эмерсон Палмиери Белотти Андреа Мерет Алекс Бернардески Федерико Бастони Алессандро
Зоммер Янн Эльведи Нико Шёр Фабиан   58' (Видмер Сильван (   58') Аканджи Мануэль Мбабу Кевин   58' (Цубер Стивен (   58') Фройлер Ремо   84' (Соу Джибриль (   84') Джака Гранит Родригес Рикардо Шакири Джердан   76' (Варгас Рубен (   76') Сеферович Харис   46' (Гавранович Марио (   46'   49') Эмболо Брель   79'
Запасные: Фасснахт Кристиан Мехмеди Адмир Джюмарт Эрай Мвого Ивон Закария Денис Бенито Лорис Кобель Грегор
16 июня. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Уэльс своей победой над Турцией сместил Италию с первого места в группе, поэтому «скуадра адзурра», проводящая все три групповых матча в родных стенах, имела дополнительную мотивацию на матч со Швейцарией. К тому же, команду Роберто Манчини подгоняла девятиматчевая сухая победная серия. Ну а швейцарская сборная – крепкий середняк, в последнее время пробивающийся на крупных турнирах в первую стадию плей-офф. Наверняка за отчётным матчем внимательно следили и боссы «Зенита», который вроде как рассматривает возможность заменить Сергея Семака на посту главного тренера именно Владимиром Петковичем.

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Швейцарцы начали весьма неплохо, достаточно активно. Впрочем, до моментов у ворот хозяев дело не дошло, и «лазурная команда» сама стала острить. На 19-й минуте Инсинье подал угловой с левого края, а Кьеллини опустил мяч на землю и с близкого расстояния вколотил его в ворота. Но видеоассистенты сообщили Карасёву, что Кьеллини подыграл себе рукой, и ведь действительно касание было. Поэтому гол не засчитался, хотя Кьеллини уже успел эмоционально порадоваться в своём стиле.

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Через несколько минут Кьеллини был заменён, наверное, из-за какой-то небольшой травмы, но потеря одного из главных символов команды не помешала итальянцам быстро открыть после этого счёт. На 26-й минуте Берарди здорово подключился с правого фланга с небольшим смещением к центру, пронзил оборону швейцарцев почти вплоть до лицевой и прострелил на Локателли, который того только и ждал, чтобы смачно замкнуть этот прострел в сетку (1:0).

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Швейцарцы не находили вариантов для улучшения своих атакующих действий и в основном решали вопросы оборонительные. Был неплохой шанс у Спинаццолы, который тихо, но опасно пробил рядом с правой штангой. Гости были близки к полумоменту в добавленное время, когда Мбабу прострелил на Сеферовича, не сумевшего зацепить мяч. Второй тайм, как и первый, швейцарцы также начали активно, с высоким прессингом, однако блестящий дальний выстрел Локателли в правый нижний угол сбил их порыв (2:0).

Embed from Getty Images

Команда Владимира Петковича, конечно, не бросила играть и что-то старалась сделать, но итальянцы действовали с определённым запасом. Спасать швейцарцев вышел на замену наш старый знакомый по ЦСКА Стивен Цубер, но пробить Доннарумму с острого угла ему было не суждено. У итальянцев пошли контратаки, и Иммобиле дважды промахнулся, выходя на рандеву с вратарём как левый инсайд. А когда подопечные Роберто Манчини проводили в концовке позиционный атакующий отрезок, Иммобиле блеснул точным дальним ударом в левый угол, прошив перчатки Зоммера (3:0).

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Итальянцы благополучно довели дело до комфортной победы и стали первой командой на Евро-2020. У швейцарцев после двух туров одно очко, а у турок – ноль, и это значит, что они при каких раскладах не догонят «скуадру адзурру», у которых шесть баллов и которая финиширует либо первой, либо второй. Какой именно, зависит от результата игры с Уэльсом в третьем туре.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Италии, Сборная Швейцарии, евро-2020
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Комментарии (6)
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0
ингерман
17 Июня 2021, 00:07

ай самое интересное шо ма-ка-ро-нэ щас усех разгромяц а выйдя из группы сольюца в первом же маче.. )))

0
sly_Fellow
17 Июня 2021, 00:04

Слов нет, какие красавцы! Уж кто кто, Манчини удивил. Медленно, но верно, с отбора, но вот поставил самую настоящую командную игру. Многие говорили Вентура 2, да и я сам, а оно как. Ну и теневой дирижёр Италии Конте подготовил для сборной очень качественную полузащиту. И ведь там Сенси ещё должен быть. Эх, Юве бы тоже идти с ориентиром на своих, итальянцев вопреки всему, да яиц нет доделать задуманное, вату катать будем. Одна радость, поколение есть неплохое, их бы в топ клубы, а не как Юве шансов не даёт

3
ARTUR
17 Июня 2021, 00:00

Шикарная Италия... легко , красиво , и очень СОЛИДНО !!Браво !!! для меня самая симпатичная команда на чемпионате , пока что чемпионат ОЧЕНЬ нравится , даже не ожидал , спасибо за игру !!! всех болельщиков Италии с победой .

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3
Spirit
16 Июня 2021, 23:59

Не пойму такие соперники тухлые или Италия настолько сильна!
Всех кто симпатизирует Италии с великолепной победой!
Чиро пока в каждом матче забивает!

2
kalibr
16 Июня 2021, 23:56

Понятно, что в соперниках были середняки, НО! игра Италии импонирует!!!
Пока запоминаются они и расчётливые французы
Будем посмотреть!
FORZA ITALIA!!!

1
beorn_n
16 Июня 2021, 23:55

Forza Italy! Отличная уверенная победа!

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