Первый пошёл: Италия разделалась со Швейцарией и шагнула в плей-офф Евро

Во втором туре группы A сборная Италии в Риме принимала Швейцарию при чутком судействе российского арбитра Сергея Карасёва.

Уэльс своей победой над Турцией сместил Италию с первого места в группе, поэтому «скуадра адзурра», проводящая все три групповых матча в родных стенах, имела дополнительную мотивацию на матч со Швейцарией. К тому же, команду Роберто Манчини подгоняла девятиматчевая сухая победная серия. Ну а швейцарская сборная – крепкий середняк, в последнее время пробивающийся на крупных турнирах в первую стадию плей-офф. Наверняка за отчётным матчем внимательно следили и боссы «Зенита», который вроде как рассматривает возможность заменить Сергея Семака на посту главного тренера именно Владимиром Петковичем.

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Швейцарцы начали весьма неплохо, достаточно активно. Впрочем, до моментов у ворот хозяев дело не дошло, и «лазурная команда» сама стала острить. На 19-й минуте Инсинье подал угловой с левого края, а Кьеллини опустил мяч на землю и с близкого расстояния вколотил его в ворота. Но видеоассистенты сообщили Карасёву, что Кьеллини подыграл себе рукой, и ведь действительно касание было. Поэтому гол не засчитался, хотя Кьеллини уже успел эмоционально порадоваться в своём стиле.

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Через несколько минут Кьеллини был заменён, наверное, из-за какой-то небольшой травмы, но потеря одного из главных символов команды не помешала итальянцам быстро открыть после этого счёт. На 26-й минуте Берарди здорово подключился с правого фланга с небольшим смещением к центру, пронзил оборону швейцарцев почти вплоть до лицевой и прострелил на Локателли, который того только и ждал, чтобы смачно замкнуть этот прострел в сетку (1:0).

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Швейцарцы не находили вариантов для улучшения своих атакующих действий и в основном решали вопросы оборонительные. Был неплохой шанс у Спинаццолы, который тихо, но опасно пробил рядом с правой штангой. Гости были близки к полумоменту в добавленное время, когда Мбабу прострелил на Сеферовича, не сумевшего зацепить мяч. Второй тайм, как и первый, швейцарцы также начали активно, с высоким прессингом, однако блестящий дальний выстрел Локателли в правый нижний угол сбил их порыв (2:0).

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Команда Владимира Петковича, конечно, не бросила играть и что-то старалась сделать, но итальянцы действовали с определённым запасом. Спасать швейцарцев вышел на замену наш старый знакомый по ЦСКА Стивен Цубер, но пробить Доннарумму с острого угла ему было не суждено. У итальянцев пошли контратаки, и Иммобиле дважды промахнулся, выходя на рандеву с вратарём как левый инсайд. А когда подопечные Роберто Манчини проводили в концовке позиционный атакующий отрезок, Иммобиле блеснул точным дальним ударом в левый угол, прошив перчатки Зоммера (3:0).

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Итальянцы благополучно довели дело до комфортной победы и стали первой командой на Евро-2020. У швейцарцев после двух туров одно очко, а у турок – ноль, и это значит, что они при каких раскладах не догонят «скуадру адзурру», у которых шесть баллов и которая финиширует либо первой, либо второй. Какой именно, зависит от результата игры с Уэльсом в третьем туре.

Кирилл Иванцов