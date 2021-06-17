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Локателли убрал бутылки Coca-Cola, повторив жест Роналду

17 Июня 2021, 12:10,

Хавбек сборной Италии Мануэль Локателли, оформивший дубль во вчерашнем поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Швейцарии (3:0), посетил послематчевую пресс-конференцию.

Примечательно, что 23-летний итальянский футболист последовал примеру португальца Криштиану Роналду и отодвинул от себя бутылки Coca-Cola. Локателли поставил перед собой бутылку воды.

Coca-Cola является спонсором чемпионата Европы.

Благодаря двум уверенным победам «скуадра адзурра» стала первой командой, гарантировавшей себе выход в плей-офф континентального турнира.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мануэль Локателли
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
17 Июня 2021, 12:53

опять же не понятно что творят.... заговор против коки ?? я как бы не любитель этого напитка , но ведь это те кто платит бабки вот этим футболерам , видимо попутали эти болваны опять что то )) Криш так тот понятно , чел не далекий , про этого не знаю , помните как Кришу на чм в России девушка поднесла хлеб-соль ))??? а этот взяв щепотку втихря высыпал потом на пол )) а тут же ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР , что за фигня ???

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Османов Муслим
17 Июня 2021, 12:32

правильно сделал ! что там нам заливают мы не знаем ?может травят ковидом ?

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