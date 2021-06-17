Локателли убрал бутылки Coca-Cola, повторив жест Роналду

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17 Июня 2021, 12:10,
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Хавбек сборной Италии Мануэль Локателли, оформивший дубль во вчерашнем поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Швейцарии (3:0), посетил послематчевую пресс-конференцию.
Примечательно, что 23-летний итальянский футболист последовал примеру португальца Криштиану Роналду и отодвинул от себя бутылки Coca-Cola. Локателли поставил перед собой бутылку воды.
Coca-Cola является спонсором чемпионата Европы.
Благодаря двум уверенным победам «скуадра адзурра» стала первой командой, гарантировавшей себе выход в плей-офф континентального турнира.
Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Мануэль Локателли
опять же не понятно что творят.... заговор против коки ?? я как бы не любитель этого напитка , но ведь это те кто платит бабки вот этим футболерам , видимо попутали эти болваны опять что то )) Криш так тот понятно , чел не далекий , про этого не знаю , помните как Кришу на чм в России девушка поднесла хлеб-соль ))??? а этот взяв щепотку втихря высыпал потом на пол )) а тут же ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР , что за фигня ???
правильно сделал ! что там нам заливают мы не знаем ?может травят ковидом ?