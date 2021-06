Локателли убрал бутылки Coca-Cola, повторив жест Роналду

Хавбек сборной Италии Мануэль Локателли, оформивший дубль во вчерашнем поединке второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Швейцарии (3:0), посетил послематчевую пресс-конференцию.

Примечательно, что 23-летний итальянский футболист последовал примеру португальца Криштиану Роналду и отодвинул от себя бутылки Coca-Cola. Локателли поставил перед собой бутылку воды.

Coca-Cola является спонсором чемпионата Европы.

Благодаря двум уверенным победам «скуадра адзурра» стала первой командой, гарантировавшей себе выход в плей-офф континентального турнира.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy