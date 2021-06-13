​Верратти отыграл 20 минут за сборную Италии в субботу

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13 Июня 2021, 13:27,
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Сборная Италии в субботу провела тренировочный матч против «Пескары» на своей базе. Пресс-служба «скуадры адзурры» сообщает, что 20 минут в этом поединке отыграл полузащитник Марко Верратти.
#Azzurri— Italy (@azzurri) June 13, 2021
All the goals from a training game at Coverciano that saw Marco #Verratti get 20 minutes of action with his former side.
Thanks to @PescaraCalcio Primavera for providing a stern test #ITA #EURO2020 pic.twitter.com/ebcQtXG21b
Напомним, Марко Верратти пропустил стартовый матч итальянской сборной на Евро-2020 против Турции. Футболист восстанавливался от травмы, полученной в одном из последних матчей «ПСЖ» в сезоне 2020/2021.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Верратти имеет шансы сыграть против Швейцарии 16 июня, хотя вряд ли он начнёт игру с первых минут.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Марко Верратти