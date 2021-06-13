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​Верратти отыграл 20 минут за сборную Италии в субботу

13 Июня 2021, 13:27,

Сборная Италии в субботу провела тренировочный матч против «Пескары» на своей базе. Пресс-служба «скуадры адзурры» сообщает, что 20 минут в этом поединке отыграл полузащитник Марко Верратти.

 

Напомним, Марко Верратти пропустил стартовый матч итальянской сборной на Евро-2020 против Турции. Футболист восстанавливался от травмы, полученной в одном из последних матчей «ПСЖ» в сезоне 2020/2021.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Верратти имеет шансы сыграть против Швейцарии 16 июня, хотя вряд ли он начнёт игру с первых минут.   

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Марко Верратти
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