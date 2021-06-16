Италия - Швейцария: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В матче с национальной командой Швейцарии сборная Италии может гарантировать себе плей-офф Евро-2020. Подопечные Роберто Манчини в стартовой игре турнира разгромили турецких соперников и сегодня считаются фаворитами, показывая впечатляющую серию как поединков без поражений, так и «сухих» побед. Швейцарцы достаточно сильны, но все же меркнут на фоне соперника.

С 22:00 игру покажут каналы «Россия 1», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет» и «Казахстан ТВ». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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