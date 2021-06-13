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Жоржиньо: «У Швейцарии отличная команда»

13 Июня 2021, 21:54,

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо пообщался с журналистами перед матчем против сборной Швейцарии.

«Вчера мы посмотрели игру нашего будущего соперника. У Швейцарии отличная команда, они играют организованно, их уже продолжительное время тренирует один и тот же специалист, мы должны сыграть осторожно.

Ситуация с Эриксеном? Конечно, произошедшее потрясло всех. В те моменты я думал о его товарищах по команде, семье и жене, которая была на поле. Я могу только пожелать удачи и сказать, чтобы Кристиан оставался сильным», - цитирует итальянского полузащитника Get Italian Football News.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Италии, Сборная Швейцарии, Кристиан Эриксен, Жоржиньо
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