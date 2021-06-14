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Карасёв обслужит матч Италия - Швейцария

14 Июня 2021, 11:47,

Российская бригада арбитров получила назначение на поединок второго тура группового раунда чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Швейцарии. Об этом рапортует пресс-служба УЕФА.

Главным рефери противостояния назначен Сергей Карасёв. Помогать ему на бровках будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Запасной судья - британец Майкл Оливер.

За систему VAR будут отвечать Бастиан Данкерт, Марко Фритц, Кристиан Гиттельманн (все - Германия), а также Павел Гил (Польша).

Поединок между сборными Италии и Швейцарии запланирован на среду, 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Сборная Швейцарии, Сергей Карасёв
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