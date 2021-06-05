Сыр, часы и Джака: знакомимся со сборной Швейцарии

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05 Июня 2021, 16:38,
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Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает серию материалов о командах, которые совсем скоро выступят на чемпионате Европы. Пришло время поговорить о сборной Швейцарии.
Путь на Евро
Сборная Швейцарии получила прямую путёвку на чемпионат Европы. В своей отборочной группе швейцарская национальная команда заняла первое место, набрав 17 очков в восьми матчах. Представители страны, с которой ассоциируются сыр и часы, опередили крепкие команды Дании и Ирландии.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Швейцария
|8
|5
|2
|1
|19:6
|17
|2
|Дания
|8
|4
|4
|0
|17:6
|16
|3
|Ирландия
|8
|3
|4
|1
|7:5
|13
|4
|Грузия
|8
|2
|2
|4
|7:11
|8
|5
|Гибралтар
|8
|0
|0
|8
|3:31
|0
Ранее на чемпионатах Европы сборная Швейцарии выступала четыре раза. В трёх случаях команде не удавалось выйти из группы, а вот в 2016 году преодолеть групповой барьер швейцарцам удалось. Тогда они заняли второе место в своём квартете и вышли в 1/8 финала. На этой стадии путь сборной Швейцарии и завершился – команда проиграла сборной Польши в серии послематчевых пенальти.
Команда
|Игрок
|Клуб
|Вратари
|Янн Зоммер
|Боруссия М
|Ивон Мвого
|ПСВ
|Йонас Омлин
|Монпелье
|Защитники
|Кевин Мбабу
|Вольфсбург
|Сильван Видмер
|Базель
|Нико Эльведи
|Боруссия М
|Мануэль Аканджи
|Боруссия Д
|Рикардо Родригес
|Торино
|Лорис Бенито
|Бордо
|Фабиан Шер
|Ньюкасл
|Бечир Омерагич
|Цюрих
|Эрай Кюмарт
|Базель
|Джордан Лотомба
|Ницца
|Полузащитники
|Денис Закариа
|Боруссия М
|Ремо Фройлер
|Аталанта
|Гранит Джака
|Арсенал
|Рубен Варгас
|Аугсбург
|Стивен Цубер
|Айнтрахт
|Джибриль Соу
|Айнтрахт
|Кристиан Фасснахт
|Янг Бойз
|Эдимилсон Фернандеш
|Майнц
|Джердан Шакири
|Ливерпуль
|Нападающие
|Брель Эмболо
|Боруссия М
|Харис Сеферович
|Бенфика
|Адмир Мехмеди
|Вольфсбург
|Марио Гавранович
|Динамо З
Если посмотреть на итоговую заявку сборной Швейцарии, то можно заметить, что местный чемпионат представляют только четыре футболиста. Большинство игроков выступают в приличных клубах из статусных европейских футбольных чемпионатов.
Звезда
Главной звездой сегодняшней сборной Швейцарии считается её капитан – полузащитник Гранит Джака. Пять лет назад за швейцарского футболиста лондонский «Арсенал» заплатил гладбахской «Боруссии» 45 миллионов евро. С тех пор Джака защищает цвета «канониров». Нельзя сказать, что Гранит стабильно демонстрирует высокий уровень. Швейцарец временами сталкивается с критикой на фоне ошибок, но надо учитывать ещё и тот факт, что «Арсенал» в целом переживает тяжёлый период. Слухи говорят о том, что Джака в летнее трансферное окно может перебраться в «Рому», поскольку его хочет видеть в своей команде Жозе Моуринью. Впрочем, сейчас Гранит сосредоточен исключительно на чемпионате Европы.Embed from Getty Images
Тренер
Главным тренером сборной Швейцарии является Владимир Петкович. Он принял команду достаточно давно – ещё в августе 2014 года. С тех пор швейцарская команда не пропускает крупные турниры. На Евро-2016 и на чемпионате мира-2018 под руководством Петковича сборная Швейцарии выходила в плей-офф, но там сразу же вылетала. В 73 матчах при Петковиче на тренерском мостике швейцарская национальная команда отпраздновала 40 побед при 13 ничьих и 20 поражениях.Embed from Getty Images
Календарь и цели
|Дата
|Матч
|12 июня
|Уэльс - Швейцария
|16 июня
|Италия - Швейцария
|20 июня
|Швейцария - Турция
Минимальная цель сборной Швейцарии на предстоящем континентальном форуме – выйти из группы в плей-офф. При решении этой задачи дальнейшие перспективы швейцарцев будут зависеть от конкретного соперника в 1/8 финала. Наверняка Владимир Петкович и его футболисты надеются сделать следующий шаг и впервые добраться до четвертьфинала чемпионата Европы.
Прогноз
Как нам кажется, сборная Италии подтвердит статус фаворита группы А и займёт в ней первое место. За второй гарантированный билет в плей-офф сразятся команды Уэльса, Турции и Швейцарии. Спрогнозировать порядок этих сборных в итоговой таблице непросто. Если положиться на интуицию, то мы бы поставили сборную Швейцарии на 3 или 4 место в этом квартете.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Швейцарии, команды Евро-2020