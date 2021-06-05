Сыр, часы и Джака: знакомимся со сборной Швейцарии

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает серию материалов о командах, которые совсем скоро выступят на чемпионате Европы. Пришло время поговорить о сборной Швейцарии.

Путь на Евро

Сборная Швейцарии получила прямую путёвку на чемпионат Европы. В своей отборочной группе швейцарская национальная команда заняла первое место, набрав 17 очков в восьми матчах. Представители страны, с которой ассоциируются сыр и часы, опередили крепкие команды Дании и Ирландии.

М Команда И В Н П РМ О 1 Швейцария 8 5 2 1 19:6 17 2 Дания 8 4 4 0 17:6 16 3 Ирландия 8 3 4 1 7:5 13 4 Грузия 8 2 2 4 7:11 8 5 Гибралтар 8 0 0 8 3:31 0

Ранее на чемпионатах Европы сборная Швейцарии выступала четыре раза. В трёх случаях команде не удавалось выйти из группы, а вот в 2016 году преодолеть групповой барьер швейцарцам удалось. Тогда они заняли второе место в своём квартете и вышли в 1/8 финала. На этой стадии путь сборной Швейцарии и завершился – команда проиграла сборной Польши в серии послематчевых пенальти.

Команда

Игрок Клуб Вратари Янн Зоммер Боруссия М Ивон Мвого ПСВ Йонас Омлин Монпелье Защитники Кевин Мбабу Вольфсбург Сильван Видмер Базель Нико Эльведи Боруссия М Мануэль Аканджи Боруссия Д Рикардо Родригес Торино Лорис Бенито Бордо Фабиан Шер Ньюкасл Бечир Омерагич Цюрих Эрай Кюмарт Базель Джордан Лотомба Ницца Полузащитники Денис Закариа Боруссия М Ремо Фройлер Аталанта Гранит Джака Арсенал Рубен Варгас Аугсбург Стивен Цубер Айнтрахт Джибриль Соу Айнтрахт Кристиан Фасснахт Янг Бойз Эдимилсон Фернандеш Майнц Джердан Шакири Ливерпуль Нападающие Брель Эмболо Боруссия М Харис Сеферович Бенфика Адмир Мехмеди Вольфсбург Марио Гавранович Динамо З

Если посмотреть на итоговую заявку сборной Швейцарии, то можно заметить, что местный чемпионат представляют только четыре футболиста. Большинство игроков выступают в приличных клубах из статусных европейских футбольных чемпионатов.

Звезда

Главной звездой сегодняшней сборной Швейцарии считается её капитан – полузащитник Гранит Джака. Пять лет назад за швейцарского футболиста лондонский «Арсенал» заплатил гладбахской «Боруссии» 45 миллионов евро. С тех пор Джака защищает цвета «канониров». Нельзя сказать, что Гранит стабильно демонстрирует высокий уровень. Швейцарец временами сталкивается с критикой на фоне ошибок, но надо учитывать ещё и тот факт, что «Арсенал» в целом переживает тяжёлый период. Слухи говорят о том, что Джака в летнее трансферное окно может перебраться в «Рому», поскольку его хочет видеть в своей команде Жозе Моуринью. Впрочем, сейчас Гранит сосредоточен исключительно на чемпионате Европы.

Тренер

Главным тренером сборной Швейцарии является Владимир Петкович. Он принял команду достаточно давно – ещё в августе 2014 года. С тех пор швейцарская команда не пропускает крупные турниры. На Евро-2016 и на чемпионате мира-2018 под руководством Петковича сборная Швейцарии выходила в плей-офф, но там сразу же вылетала. В 73 матчах при Петковиче на тренерском мостике швейцарская национальная команда отпраздновала 40 побед при 13 ничьих и 20 поражениях.

Календарь и цели

Дата Матч 12 июня Уэльс - Швейцария 16 июня Италия - Швейцария 20 июня Швейцария - Турция

Минимальная цель сборной Швейцарии на предстоящем континентальном форуме – выйти из группы в плей-офф. При решении этой задачи дальнейшие перспективы швейцарцев будут зависеть от конкретного соперника в 1/8 финала. Наверняка Владимир Петкович и его футболисты надеются сделать следующий шаг и впервые добраться до четвертьфинала чемпионата Европы.

Прогноз

Как нам кажется, сборная Италии подтвердит статус фаворита группы А и займёт в ней первое место. За второй гарантированный билет в плей-офф сразятся команды Уэльса, Турции и Швейцарии. Спрогнозировать порядок этих сборных в итоговой таблице непросто. Если положиться на интуицию, то мы бы поставили сборную Швейцарии на 3 или 4 место в этом квартете.

Представление команд Евро-2020