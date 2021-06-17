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Локателли стал третьим игроком сборной Италии, сделавшим дубль на Евро

17 Июня 2021, 00:22,

Во втором туре чемпионата Европы 2020 года в матче Италии против Швейцарии Мануэль Локателли оформил дубль.

Это стало третьим случаем в составе итальянской команды, когда игроку удалось дважды отличиться за один матч. Ранее такой же результат показал Марио Балотелли на Евро-2012 в игре с Германией и Пьерлуиджи Казираги на Евро-1996 против России. Эту статистику подобрал ресурс Opta. Первый мяч Локателли забил на 26-й минуте встречи, а второй - на  52-й. 

Также Локателли признан лучшим игроком матча против Швейцарии. 

После победы над сборной Швейцарии итальянцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата Европы 2020 года. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная Италии, Мануэль Локателли
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