​Кейн попросил выпустить его на матч с Сан-Марино – форвард хочет наколотить голов

Гарри Кейн хочет приблизиться к рекорду Уэйна Руни по голам за сборную Англии. Матч с Сан-Марино – определённо слабейшей сборной в мире – является для Кейна шансом наколотить побольше голов. Форвард попросил главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта выпустить его на поле.

- Кейн напомнил мне, что он не выходил ни в одном из матчей этого отбора против Андорры и Сан-Марино. Конечно, он очень хочет сыграть», - слова Саутгейта на своих страницах приводит Daily Mail.

Гарри Кейн забил за сборную Англии 44 гола. В списке бомбардиров команды выше идут только Гари Линекер (48), Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).