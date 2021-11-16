Саутгейт объяснил замену Кейна после покера в ворота Сан-Марино

Наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт высказался по поводу замены нападающего Гарри Кейна во вчерашней встрече отбора чемпионата мира-2022 против Сан-Марино (10:0). В этой игре звездный форвард отметился четырьмя забитыми мячами.

«Если бы Гарри продолжил играть после покера, нам бы точно позвонили родные Уэйна Руни. Кейн – прирожденный голеадор, поэтому мы решили дать ему шанс в этой игре. Он отлично им воспользовался», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Благодаря вчерашнему покеру в активе Кейна стало 48 голов за сборную Англии. Он отстает от Уэйна Руни, лидирующего в списке бомбардиров национальной команды, на пять мячей.