Кейн оформил покер в ворота Сан-Марино в первом тайме и установил несколько рекордов

Последние несколько дней выдались для нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна крайне удачными. В матчах с Албанией и Сан-Марино форварду удалось забить семь голов, благодаря чему он установил несколько рекордов.

Еще никому в мировой истории не удавалось оформить два хет-трика в течение четырех дней. Также никто еще не достигал отметки в 15 голов за национальную команду Англии за один календарный год.

Помимо этого, Кейн возглавил гонку бомбардиров отбора на чемпионат мира, опередив Мемфиса Депая, у которого еще есть одна игра в запасе. К слову, свой поединок англичане выиграли со счетом 10:0, впервые добыв такую крупную победу в официальной встрече квалификации к мировому или континентальному первенству.