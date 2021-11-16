Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 283 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Кейн оформил покер в ворота Сан-Марино в первом тайме и установил несколько рекордов

16 Ноября 2021 • 00:34 Комментировать (1)
Сан-Марино
0:10
Англия
окончен

Последние несколько дней выдались для нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна крайне удачными. В матчах с Албанией и Сан-Марино форварду удалось забить семь голов, благодаря чему он установил несколько рекордов.

Еще никому в мировой истории не удавалось оформить два хет-трика в течение четырех дней. Также никто еще не достигал отметки в 15 голов за национальную команду Англии за один календарный год.

Помимо этого, Кейн возглавил гонку бомбардиров отбора на чемпионат мира, опередив Мемфиса Депая, у которого еще есть одна игра в запасе. К слову, свой поединок англичане выиграли со счетом 10:0, впервые добыв такую крупную победу в официальной встрече квалификации к мировому или континентальному первенству.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Vova52
16 Ноября 2021 в 01:02
O chem rech???????? Protiv San Marine?????? Kakoi rekord???? Fuuuuuu...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Албания 1:0 Андорра
окончен Швейцария 4:0 Болгария
окончен Шотландия 2:0 Дания
окончен Сан-Марино 0:10 Англия
окончен Северная Ирландия 0:0 Италия
окончен Израиль 3:2 Фарерские острова
окончен Польша 1:2 Венгрия
окончен Австрия 4:1 Молдова
16.11  22:45 Чехия ... Эстония 1.05 15 60
16.11  22:45 Черногория ... Турция 4.7 3.7 1.81
16.11  22:45 Финляндия ... Франция 10 5 1.35
16.11  22:45 Гибралтар ... Латвия 7.8 5 1.41
16.11  22:45 Босния и Герцеговина ... Украина 3.2 3.4 2.3
16.11  22:45 Уэльс ... Бельгия 3.85 3.4 2.05
16.11  22:45 Голландия ... Норвегия 1.31 5.8 9.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Ноября
00:53 · Чемпионат мира 2022
Шотландия нанесла первое поражение Дании, Австрия и Израиль победили
00:50 · Чемпионат мира 2022
Италия во второй раз кряду сыграет в стыковых матчах отбора к чемпионату мира 2
00:48 · Чемпионат мира 2022
Польша уступила Венгрии, Албания набрала три очка в матче с Андоррой
00:45 · Чемпионат мира 2022
Сборная Швейцарии разгромила болгар и вышла на чемпионат мира
00:34 · Чемпионат мира 2022
Кейн оформил покер в ворота Сан-Марино в первом тайме и установил несколько рекордов 1
00:06 · Чемпионат мира 2022
Орлов рассказал, кто мог бы заменить Карпина в сборной России 1
15 Ноября
23:31 · Чемпионат мира 2022
Неймар не сыграет с Аргентиной из-за травмы
23:22 · Чемпионат мира 2022
Только Кейн забил в 2021 году больше голов за сборную Англии, чем Магуайр
22:24 · Чемпионат мира 2022
Анри – о Мбаппе: «У сборной Франции есть игрок, который не имеет себе равных»
22:15 · Чемпионат мира 2022
Шотландия - Дания - 2:0 (закончен)
22:15 · Чемпионат мира 2022
Швейцария - Болгария - 4:0 (закончен)
22:10 · Чемпионат мира 2022
Северная Ирландия - Италия - 0:0 (закончен)
21:51 · Чемпионат мира 2022
Колосков прокомментировал слова Карпина о возможном уходе с поста наставника сборной
21:34 · Чемпионат мира 2022
Месси готов сыграть против Бразилии
21:25 · Чемпионат мира 2022
Манчини не согласен, что выход на чемпионат мира через стыковые матчи будет постыдным для сборной Италии
Все новости
Рекомендуем