​Линекер о достижении Кейна: «Сочувствовать мне не нужно»

Гарри Кейн оформил покер в игре против Сан-Марино и догнал Гари Линекера по голам за сборную Англии (по 48). Больше голов за «трёх львов» забили только Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

На своей страничке в «Твиттере» Гари Линекер поприветствовал Кейна в «клубе 48 голов». Экс-игрок сборной Англии отметил, что вряд ли ему придётся долго делить с действующим игроком эту позицию.

Журналист Дэнни Бейкер написал, что он сочувствует Гари Линекеру, сравнив ситуацию с голами Гарри Кейна Сан-Марино с боем великого чемпиона против ребёнка.

- В наши дни тяжеловесы могут регулярно боксировать с ребятами, которым 12 лет, - написал Бейкер.

- Сочувствовать мне не нужно. Многие нападающие догоняют меня по голам. Каждый раз, когда они это делают, молодёжь вспоминает, что когда-то я неплохо играл в футбол, - ответил Линекер.