​Футболисты сборной Англии обсудят выражение протеста по поводу чемпионата мира в Катаре

Сборная Англии формально ещё не обеспечила себе место на чемпионате мира, но вряд ли «три льва» проиграют Сан-Марино и позволят Польше себя обойти. Между тем, журналист The Times Генри Уинтер на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что игроки английской сборной после обеспечения путёвки на мундиаль планируют встречу. На ней футболисты обсудят свои действия в рамках выражения протеста. Протест может быть связан с обеспокоенностью по поводу ситуации с правами человека в Катаре, где пройдёт турнир.

Конечно, сборная Англии не станет бойкотировать турнир. Протест может быть выражен в заявлениях, интервью, изображениях на футболках и так далее.