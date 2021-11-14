Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 218 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Футболисты сборной Англии обсудят выражение протеста по поводу чемпионата мира в Катаре

14 Ноября 2021 • 12:23 Комментировать (2)
Сан-Марино
...
Англия
15.11 22:45

Сборная Англии формально ещё не обеспечила себе место на чемпионате мира, но вряд ли «три льва» проиграют Сан-Марино и позволят Польше себя обойти. Между тем, журналист The Times Генри Уинтер на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что игроки английской сборной после обеспечения путёвки на мундиаль планируют встречу. На ней футболисты обсудят свои действия в рамках выражения протеста. Протест может быть связан с обеспокоенностью по поводу ситуации с правами человека в Катаре, где пройдёт турнир.

Конечно, сборная Англии не станет бойкотировать турнир. Протест может быть выражен в заявлениях, интервью, изображениях на футболках и так далее.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Master8
14 Ноября 2021 в 13:43
Ахаххахах
Протест будет выражен в виде заявлений, а бойкотировать турнир они не будут))) Мы придем к вам в гости, но выразим недовольство ремонтом и качеством угощений.
Учитывая поведение некоторых фанатов сборной Англии, им крайне не рекомендуется не то что рот в Катаре открывать по поводу своего мнения, но и вообще туда ехать.
Biz
14 Ноября 2021 в 12:31
Катару стоило бы подумать, под каким предлогом не допустить сборную Англии к ЧМ...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.11  17:00 Хорватия ... РОССИЯ 1.7 3.8 5.3
14.11  17:00 Словения ... Кипр 1.3 5.2 12
14.11  17:00 Мальта ... Словакия 7.2 4.6 1.46
14.11  20:00 Северная Македония ... Исландия 1.62 4.1 5.6
14.11  20:00 Лихтенштейн ... Румыния 22 8.8 1.13
14.11  20:00 Армения ... Германия 20 9.6 1.13
14.11  22:45 Греция ... Косово 1.7 3.75 5.4
14.11  22:45 Португалия ... Сербия 1.33 5.4 10
14.11  22:45 Люксембург ... Ирландия 4.6 3.55 1.85
14.11  22:45 Испания ... Швеция 1.36 4.9 9.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Ноября
14:20 · Чемпионат мира 2022
Класнич: «Мы должны опасаться сборную России, она остается опасной командой» эксклюзив
14:19 · Чемпионат мира 2022
​Фанатам сборной России запрещают ходить по городу перед игрой с Хорватией 1
13:28 · Чемпионат мира 2022
​Гаджиев раскритиковал Карпина за его слова 3
13:16 · Чемпионат мира 2022
​Широков оценил шансы сборной России на успех в Хорватии в процентах
12:49 · Чемпионат мира 2022
​Малафеев: «Ожидать успеха России в Хорватии просто на волне патриотизма – нелогично»
12:30 · Чемпионат мира 2022
​Журналист из Хорватии: «Ждём разгрома России» 2
12:23 · Чемпионат мира 2022
​Футболисты сборной Англии обсудят выражение протеста по поводу чемпионата мира в Катаре 2
11:45 · Чемпионат мира 2022
Ярошик: «Карпин может не приглашать игроков, которые чувствуют себя незаменимыми» 1
11:44 · Чемпионат мира 2022
​Глава УАФ: «Петраков никогда не возьмёт в сборную Украины футболистов, играющих в России» 22
11:33 · Чемпионат мира 2022
Карраско прокомментировал выход сборной Бельгии на чемпионат мира
11:24 · Чемпионат мира 2022
Дешам высказался о выходе сборной Франции на чемпионат мира-2022
10:54 · Чемпионат мира 2022
Бензема поднялся в топ-5 лучших бомбардиров сборной Франции
10:27 · Чемпионат мира 2022
Муса стал рекордсменом сборной Нигерии
10:23 · Чемпионат мира 2022
​Ван Галь высказался после упущенной путёвки на чемпионат мира 1
10:15 · Чемпионат мира 2022
​Мбаппе – о победе 8:0: «Мы уважали соперника до конца»
Все новости
Рекомендуем