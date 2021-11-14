​Футболисты сборной Англии обсудят выражение протеста по поводу чемпионата мира в Катаре

Сборная Англии формально ещё не обеспечила себе место на чемпионате мира, но вряд ли «три льва» проиграют Сан-Марино и позволят Польше себя обойти. Между тем, журналист The Times Генри Уинтер на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что игроки английской сборной после обеспечения путёвки на мундиаль планируют встречу. На ней футболисты обсудят свои действия в рамках выражения протеста. Протест может быть связан с обеспокоенностью по поводу ситуации с правами человека в Катаре, где пройдёт турнир.
Конечно, сборная Англии не станет бойкотировать турнир. Протест может быть выражен в заявлениях, интервью, изображениях на футболках и так далее.
Протест будет выражен в виде заявлений, а бойкотировать турнир они не будут))) Мы придем к вам в гости, но выразим недовольство ремонтом и качеством угощений.
Учитывая поведение некоторых фанатов сборной Англии, им крайне не рекомендуется не то что рот в Катаре открывать по поводу своего мнения, но и вообще туда ехать.