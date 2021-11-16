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Чемпионат мира по футболу 2022

Двузначный счёт, рекорд Кейна, путёвка на ЧМ-2022: Англия покуражилась в Сан-Марино

16 Ноября 2021 • 00:34 Комментировать (1)
Сан-Марино
0:10
Англия
окончен

В матче отбора к чемпионату мира 2022 сборная Сан-Марино принимала Англию.

Протокол игры  
Сан-Марино 0:10 Англия
    6' Магуайр Гарри (0:1)
    15' Фаббри Филиппо (0:2)
    27' Кейн Гарри (0:3)
    32' Кейн Гарри (0:4)
    39' Кейн Гарри (0:5)
    42' Кейн Гарри (0:6)
    58' Смит-Роу Эмил (0:7)
    69' Мингс Тайрон (0:8)
    78' Абрахам Тэмми (0:9)
    79' Сака Букайо (0:10)
Бенедеттини Элиа Баттистини Мануэль   54' Фаббри Филиппо   80' (Конти Джакомо (   80') Росси Данте   26'   68' Томассини Фабио   16'   46' (Голинуччи Алессандро (   46') Лунадей Лоренцо   74' (Грандони Андреа (   74') Голинуччи Энрико Муларони Марчелло Д'Аддарио Алессандро   38'   46' (Витайоли Маттео (   46') Нанни Никола Хирш Адольфо   46' (Ченсони Лука (   46')
Запасные: Томассини Давид Чеккароли Лука Бенедеттини Симоне Баттистини Микаэль Дзафферани Томмазо Дзондзини Кевин
Ремсдейл Аарон Магуайр Гарри   46' (Галлахер Конор (   46') Коди Конор Мингс Тайрон Александер-Арнольд Трент Беллингхем Джуд Филлипс Кэлвин   46' (Чилуэлл Бен (   46') Сака Букайо Фоден Фил   47' (Абрахам Тэмми (   47'   73') Кейн Гарри   63' (Джеймс Рис II (   63') Смит-Роу Эмил   74' (Стоунс Джон (   74')
Запасные: Уокер Кайл Пикфорд Джордан Джонстон Сэм
15 ноября. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).

 

Наверное, сборной Англии даже как-то обидно было оформлять прямую путёвку на чемпионат мира в последнем туре. Команда Гарета Саутгейта отлично прошла сложную группу – в соперниках Польша с Левандовски, Венгрия, отметившаяся на Евро-2020, и колючая Албания, ни разу не проиграв, но из-за двух ничьих пришлось отложить празднование до самого последнего матча.

Поляки перед последним туром отставали на 3 очка, но понимали, что шансов на первую строчку нет. Англичане завершали отборочный цикл выездом в Сан-Марино, а местная сборная проиграла 9 матчей отбора с общим счётом 1:36. Кейн и компания тоже приехали пополнить бомбардирский счёт, а заодно и оформить красивый выход на чемпионат мира 2022. Так в итоге и получилось.

События матча развивались с калейдоскопической быстротой, англичане даже не опасные моменты не разменивались, заставляли говорить лишь о голах. На седьмой минуте открыл счёт Харри Магуайр, замкнувший кросс Фила Фодена от угла поля. Одним быстрым голом англичане не ограничились. Удар Букайо Сака с угла штрафной площади задел колено Фаббри, оказавшись в сетке. Мяч записали на игрока Сан-Марино.

На исходе получаса игры проснулся Гарри Кейн, сразу стрельнувший дублем. Сначала форвард реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Росси, а затем в касание замкнул прострел Эмила Смит-Роу. Кейну понравилось стрелять дуплетом. Ещё раз он отметился в конце первого тайма, добавив в скорострельности – два гола за две минуты.

Теперь уже Гарри сам для себя заработал пенальти, реализовав 11-метровый удар мощным ударом под планку. А покер оформил после сольного рейда. Подхватил мяч на линии штрафной площади, чуть приблизился к воротам и неотразимо пробил в угол – 6:0 после первого тайма. После перерыва за Англию дебютировал Галлахер, вышли Чилуэлл и Абрахам, но избиение хозяев продолжилось.

Как раз Тэмми и придумал седьмой гол. Эффектная передача пяткой от форварда «Ромы» нашла Эмила Смит-Роу, который в касание пробил под правую штангу. После этого Саутгейт заменил и Кейна, у которого стало 16 голов за Англию в календарном году – больше не удавалось забивать никому. Всего Гарри забил уже 48 мячей в футболке «трёх львов». Даже уход Кейна не повлиял на ход матча. Данте Росси заработал вторую жёлтую карточку, оставив Сан-Марино в меньшинстве.

Тут же хозяева пропустили дважды. Вот только Мингс отличился после подачи Александера-Арнольда по всем правилам, а гол Беллингхема был отменён после просмотра повтора – правила нарушал Абрахам. Тэмми извинился, отличившись самолично. И опять катализатором стала отличная подача Трента. Хет-трик из голевых передач Александер-Арнольд отметил спустя две минуты, а десятый юбилейный гол в ворота Сан-Марино оформил Букайо Сака. Невероятные 0:10.

Ещё долго футболисты Сан-Марино не забудут команду Саутгейта. В этом отборе они проиграли два матча Англии с общим счётом 18:0!

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Комментарии (1)
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Vova52
16 Ноября 2021 в 00:42
Doljno bit@ stidno osnovnim sostavom protiv San Marinio.......
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окончен Албания 1:0 Андорра
окончен Швейцария 4:0 Болгария
окончен Шотландия 2:0 Дания
окончен Сан-Марино 0:10 Англия
окончен Северная Ирландия 0:0 Италия
окончен Израиль 3:2 Фарерские острова
окончен Польша 1:2 Венгрия
окончен Австрия 4:1 Молдова
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16.11  22:45 Черногория ... Турция 4.7 3.7 1.81
16.11  22:45 Финляндия ... Франция 10 5 1.35
16.11  22:45 Гибралтар ... Латвия 7.8 5 1.41
16.11  22:45 Босния и Герцеговина ... Украина 3.2 3.4 2.3
16.11  22:45 Уэльс ... Бельгия 3.85 3.4 2.05
16.11  22:45 Голландия ... Норвегия 1.31 5.8 9.8
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