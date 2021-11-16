Двузначный счёт, рекорд Кейна, путёвка на ЧМ-2022: Англия покуражилась в Сан-Марино

В матче отбора к чемпионату мира 2022 сборная Сан-Марино принимала Англию.

Наверное, сборной Англии даже как-то обидно было оформлять прямую путёвку на чемпионат мира в последнем туре. Команда Гарета Саутгейта отлично прошла сложную группу – в соперниках Польша с Левандовски, Венгрия, отметившаяся на Евро-2020, и колючая Албания, ни разу не проиграв, но из-за двух ничьих пришлось отложить празднование до самого последнего матча.

Поляки перед последним туром отставали на 3 очка, но понимали, что шансов на первую строчку нет. Англичане завершали отборочный цикл выездом в Сан-Марино, а местная сборная проиграла 9 матчей отбора с общим счётом 1:36. Кейн и компания тоже приехали пополнить бомбардирский счёт, а заодно и оформить красивый выход на чемпионат мира 2022. Так в итоге и получилось.

События матча развивались с калейдоскопической быстротой, англичане даже не опасные моменты не разменивались, заставляли говорить лишь о голах. На седьмой минуте открыл счёт Харри Магуайр, замкнувший кросс Фила Фодена от угла поля. Одним быстрым голом англичане не ограничились. Удар Букайо Сака с угла штрафной площади задел колено Фаббри, оказавшись в сетке. Мяч записали на игрока Сан-Марино.

На исходе получаса игры проснулся Гарри Кейн, сразу стрельнувший дублем. Сначала форвард реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Росси, а затем в касание замкнул прострел Эмила Смит-Роу. Кейну понравилось стрелять дуплетом. Ещё раз он отметился в конце первого тайма, добавив в скорострельности – два гола за две минуты.

Теперь уже Гарри сам для себя заработал пенальти, реализовав 11-метровый удар мощным ударом под планку. А покер оформил после сольного рейда. Подхватил мяч на линии штрафной площади, чуть приблизился к воротам и неотразимо пробил в угол – 6:0 после первого тайма. После перерыва за Англию дебютировал Галлахер, вышли Чилуэлл и Абрахам, но избиение хозяев продолжилось.

Как раз Тэмми и придумал седьмой гол. Эффектная передача пяткой от форварда «Ромы» нашла Эмила Смит-Роу, который в касание пробил под правую штангу. После этого Саутгейт заменил и Кейна, у которого стало 16 голов за Англию в календарном году – больше не удавалось забивать никому. Всего Гарри забил уже 48 мячей в футболке «трёх львов». Даже уход Кейна не повлиял на ход матча. Данте Росси заработал вторую жёлтую карточку, оставив Сан-Марино в меньшинстве.

Тут же хозяева пропустили дважды. Вот только Мингс отличился после подачи Александера-Арнольда по всем правилам, а гол Беллингхема был отменён после просмотра повтора – правила нарушал Абрахам. Тэмми извинился, отличившись самолично. И опять катализатором стала отличная подача Трента. Хет-трик из голевых передач Александер-Арнольд отметил спустя две минуты, а десятый юбилейный гол в ворота Сан-Марино оформил Букайо Сака. Невероятные 0:10.

Ещё долго футболисты Сан-Марино не забудут команду Саутгейта. В этом отборе они проиграли два матча Англии с общим счётом 18:0!